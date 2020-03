Britt Robertson à la rencontre de KJ Apa pour le film I Still Believe (exclusif)

Britt Robertson dit se réunir avec KJ Apa pour le film d’amour chrétien, “I Still Believe” était “comme un rêve devenu réalité”.

Tout en parlant avec TooFab à la presse du film, l’actrice, 29 ans, a parlé du tournage du drame religieux aux côtés d’Apa, qu’elle a également joué aux côtés de “A Dog’s Purpose” en 2017.

“C’était bien. Ouais,” dit Robertson avec un sourire. “Je veux dire, c’est toujours agréable de pouvoir travailler avec vos amis. Donc, savoir que tout cela s’est passé de manière à ce que vous puissiez travailler avec votre ami pendant deux mois et demi dans un endroit comme Mobile, Alabama. C’était comme un rêve devenu réalité. “

Elle a ajouté: “De plus, il est juste un si bel acteur et un si bon gars. C’était un plaisir absolu.”

Puisque “A Dog’s Purpose” et “I Still Believe” sont tous les deux des films très émouvants, nous avons demandé à Robertson comment elle avait pu se sortir de cet espace sombre après avoir filmé.

“Eh bien, ça aide d’avoir ton copain,” dit-elle. “C’est agréable de pouvoir s’éloigner d’une dure journée de travail et juste pouvoir décompresser et parler de choses personnelles ou simplement s’asseoir et en silence même, vous savez. Donc c’était vraiment sympa. Juste d’avoir quelqu’un que j’aimais être autour et pouvoir respirer profondément. “

Véritable histoire d’espoir, d’amour et de perte, “I Still Believe” suit le chanteur de musique chrétienne Jeremy Camp (Apa) et sa romance avec sa première femme, Melissa (Robertson) alors qu’elle lutte contre le cancer de l’ovaire.

Robertson a également expliqué comment ses opinions personnelles sur la foi ont été influencées après avoir joué dans un film chrétien.

“Eh bien, tout cela était si influent”, a-t-elle déclaré. “Et au fur et à mesure que je grandissais et que je déménageais dans différents endroits du monde et que je venais de vivre tellement de choses différentes que je grandissais en tant qu’individu et que ma foi avait définitivement changé et évolué. Mais ce film en particulier a eu un impact plus que toute autre chose que je dirais. “

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle retirerait le plus de cette expérience, Robertson a déclaré que travailler sur “I Still Believe” avait changé sa vision de la vie.

“Cela m’a donné une meilleure compréhension de la compassion, d’avoir du recul sur votre vie et de pouvoir profiter des choses dont vous pouvez profiter en ce moment”, se souvient-elle. “Je pense qu’avant de faire un film comme celui-ci, avant de rencontrer Jeremy ou d’entendre leur histoire, j’étais tellement comme la-di-da, allons à la vie.”

Elle a continué: “Et après ce film, vous vous sentez comme, la-di-da, comme quelle belle vie, vous savez, et vous commencez à faire l’inventaire de toutes les grandes choses que vous tenez pour acquises, comme votre santé ou quoi que ce soit. “

TooFab a également parlé au chanteur chrétien, Jeremy Camp – qu’Apa joue dans le film – et a exprimé ce qu’il dirait à ceux qui pourraient hésiter à voir un film confessionnel. Voyez comment il a répondu à la question et plus de Camp dans l’interview complète ci-dessous.

“Je crois toujours” sortira en salles vendredi.

