Brittany Aldean a pris la “meilleure décision de sa vie” en épousant Jason Aldean.

La star de 31 ans a célébré son cinquième anniversaire de mariage avec le hitmaker “ You Make It Easy ” samedi (21.03.20) avec une douce publication sur Instagram.

Elle a écrit sur Instagram: “Il y a 5 ans aujourd’hui, j’ai pris la meilleure décision de ma vie en vous épousant. La route a été un peu difficile parfois mais vous et moi n’avons jamais hésité. Nous avons traversé tout cela et nous regardons maintenant .. Je vous suis toujours reconnaissant pour vous, notre mariage, les bébés que vous m’avez donnés et pour la personne que vous m’avez aidé à évoluer. Je vous aime plus que tout, bébé … Alors que nous sommes assis sur le canapé dans nos confitures aujourd’hui, je ne pourrais pas être plus heureux. Parce que je suis avec VOUS. Je t’aime TOUJOURS. Joyeux anniversaire. (sic) ”

Pendant ce temps, Jason a précédemment admis qu’il “détestait” la façon dont sa relation avait commencé avec sa femme.

S’exprimant en 2019, il a déclaré: “Je pense que nous détestions probablement tous les deux la façon dont cela a commencé. Mais, en fin de compte, je n’en changerais pas du tout le résultat.”

Alors qu’elle a ajouté: “Évidemment, nous pensons tous les deux de cette façon, nous aurions fait les choses complètement différemment, cependant, nous sommes très heureux que le résultat soit ce qu’il est et maintenant nous avons ces deux beaux bébés … Nous sommes sincèrement meilleurs amis et c’est une de ces choses où je souhaite que tout le monde puisse vivre un amour comme ça parce que nous nous aimons tellement. Cela me rend triste pour les gens qui sont peut-être dans une situation où ils ne se sentent pas de cette façon ou pas encore rencontré cette personne. Je veux juste cet amour pour tout le monde. Bien dit! “

