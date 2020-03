Brittany Snow fait le nœud

2020-03-15 17:30:06

Brittany Snow a épousé l’agent immobilier Tyler Stanaland lors d’une cérémonie intime à Malibu.

Brittany Snow a fait le lien avec Tyler Stanaland.

L’actrice de 34 ans et l’agent immobilier – qui s’est fiancée en février 2019 – ont prononcé leurs vœux devant 120 des amis proches et de la famille du couple lors d’une cérémonie en plein air intime à Malibu, en Californie, samedi (14.03. 20).

The Knot rapporte que le chien de compagnie de la star de ‘Pitch Perfect’ Billie a également accompagné la mariée dans l’allée.

Brittany et Tyler doivent encore commenter leurs noces ou partager des photos de leur grand jour en ligne.

Avant la cérémonie, Brittany a refusé de révéler de nombreux détails sur son mariage, bien qu’elle ait déclaré que sa robe était “intemporelle”.

Elle a taquiné: “L’intemporel est toujours la meilleure idée pour les mariages, parce que si vous le rendez trop spécifique à une époque, vous allez regarder en arrière dans 30 ans et vous dire” Wow, c’était vraiment en 2020 “.”

La star de “ Almost Family ” a annoncé leur engagement en publiant des clichés du couple blotti ensemble et une photo de sa bague sur Instagram.

Elle a légendé le message: “Il y a quelques semaines, j’ai dit” OUI “environ un million de fois à l’homme de mes rêves les plus fous et les plus beaux. Après avoir célébré avec des amis et de la famille, nous voulions laisser quelques amis de plus (vous les gars) Je suis encore en train de me pincer et de remercier mes étoiles chanceuses pour le sentiment le plus vrai que j’ai jamais ressenti. Merci @tylerstanaland pour le plus beau jour de ma vie et pour ne pas avoir proposé dans ce restaurant vide effrayant. ( sic) ”

Tyler a posté des photos similaires sur son propre compte, où il s’est décrit comme “tellement chanceux” d’avoir trouvé un partenaire en Bretagne.

Il a écrit: “Il y a quelques semaines, j’ai posé à @brittanysnow l’une des questions les plus importantes que je pourrais jamais poser. Pour toujours? Heureusement, elle a dit oui et nous avons passé le dernier petit moment à célébrer à l’ancienne, ensemble et avec des amis proches. et la famille. Je ne sais pas comment j’ai eu autant de chance et je ne sais pas ce que j’ai vraiment compris jusqu’à toi. Tout a changé quand nous nous sommes rencontrés. Tu es la plus belle, la plus intelligente, la plus réfléchie, la plus attentionnée, la plus humaine et la plus incroyable. Je ne pourrais pas être plus excité de faire la vie avec toi. Voici pour toujours et réaliser nos rêves les plus fous. Je t’aime sur la lune et en arrière. (Sic) ”

Les jeunes mariés se sont rencontrés par le biais d’amis communs et Tyler a précédemment admis que la star de «Hairspray» était son «coup de cœur inaccessible».

Il a déclaré: “Je connaissais Britt pour des raisons évidentes.

“Mais Britt a été mon béguin inaccessible pour toujours.

“En tant qu’homme, je regardais” Pitch Perfect “avec des amis et” Brittany Snow … Un jour “. Mais sans jamais penser que cela arriverait. “

Mots clés: Brittany Snow, Tyler Stanaland

