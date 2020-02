Brittany Snow s’associe à un fiancé sur les couverts

2020-02-25 22:30:05

Brittany Snow et son fiancé ont le même goût pour la coutellerie, qu’ils ont découverte en préparant leur prochain mariage.

L’actrice de 33 ans prépare actuellement son mariage avec Tyler Stanaland, et a déclaré que le processus de sélection de “l’ambiance” qu’ils voulaient les rapprocher les avait rapprochés, car ils ont découvert qu’ils avaient des goûts de conception similaires.

Elle a dit: “Ce qui a été vraiment amusant pour moi, c’est de réaliser que nous avons tellement plus en commun que je ne le pensais et que chaque décision était du genre” Oh, vous aimez ce type de bol aussi? ” Je ne pensais pas que nous aurions le même goût dans les couverts, mais l’ambiance que vous créez [at a wedding] est un symbole de votre relation. ”

Brittany ne se soucie pas de servir de la nourriture chic à ses noces, car elle ne pense pas que ses invités “se souviendront de la nourriture” tant qu’ils auront passé un “bon moment”.

Elle a ajouté: “À la fin de la journée, tout le monde se souviendra s’ils ont passé un bon moment ou non. Ils ne se souviendront pas de la nourriture ou du photomaton … ils se souviendront de la meilleure nuit de leur vie, espérons-le! ”

La star de «Pitch Perfect» et Tyler, 30 ans, prévoient de servir des «plats réconfortants» à leurs invités, car ils veulent que tout le monde passe «le meilleur moment de sa vie» à leur mariage.

Brittany a expliqué: “Il va certainement y avoir des tacos et d’autres plats que nous aimons, l’ambiance est une nourriture très réconfortante. Tout le monde devrait avoir l’impression de l’avoir ramassé lorsqu’ils étaient ivres un soir et voulaient du macaroni au fromage frit ou autre chose.

“Tout le monde devrait avoir le meilleur temps qu’ils aient jamais eu à ce mariage, c’est ce que nous essayons de faire arriver.”

Bien qu’elle soit heureuse de parler de son menu de mariage, Brittany ne dévoilera pas les détails de sa robe, qu’elle garde secrète jusqu’au grand jour.

S’adressant au magazine People, elle a taquiné: “L’intemporel est toujours la meilleure idée pour les mariages, car si vous le rendez trop spécifique à une époque, vous allez regarder en arrière dans 30 ans et vous dire” Wow, c’était vraiment dans 2020. » ”

Le couple n’a pas encore annoncé son intention de se marier, mais ce sera cette année et ils suivront la cérémonie avec une mini lune de miel à Cabo San Lucas, au Mexique.

Ils prévoient également une lune de miel plus longue d’un mois dans plusieurs pays d’Europe, mais ils n’ont pas encore décidé lesquels.

