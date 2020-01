Brooklyn Beckham a des frères et sœurs encrés sur ses doigts

2020-01-28 19:30:05

Brooklyn Beckham a les noms de ses frères et sœurs encrés sur ses doigts – son deuxième tatouage leur rend hommage en deux ans.

La star de 20 ans – qui est le fils aîné de David et Victoria Beckham – a rendu hommage à ses frères Roméo, 17 ans, et Cruz, 14 ans, et sa sœur de huit ans, Harper, alors que leurs surnoms étaient gravés sur le à l’intérieur de trois de ses tarses.

Menant sur son compte Instagram mardi (28.01.20), Brooklyn a posté une photo de son nouvel art corporel alors qu’il plaçait stratégiquement sa main sur son visage.

Ce n’est pas la première fois que Brooklyn honore ses frères et sœurs avec de l’encre car il a obtenu les chiffres “02 05 11”, qui se rapportent aux années de naissance de sa famille, car ils sont nés en 2002, 2005 et 2011, le à l’intérieur de son coude en 2017.

Il n’a pas sous-titré le cliché avec quoi que ce soit à l’époque, mais il a tagué son tatoueur, M. K, du salon de tatouage de New York Bang Bang.

Brooklyn a pris goût à se faire tatouer depuis qu’il a eu 18 ans il y a deux ans, car il a également une boussole gravée sur le bras gauche, ainsi qu’une image d’un chef amérindien, inscrite sur son avant-bras, ce qui a été fait au Shamrock Social Club à Hollywood, par le légendaire tatoueur Mark Mahoney.

Brooklyn écrivait à l’époque: “Honoré d’avoir fait mon premier tatouage par l’ami des papas Mark Mahoney (sic)”, et a ajouté: “Merci beaucoup Mark x comme les papas. (Sic)”

Il a également un appareil photo encré sur son bras – un clin d’œil à son amour de la photographie.

Alors que le père de Brooklyn, David porte des tatouages ​​sur une grande partie de son corps, l’ancien footballeur est “sûr” que son fils regrettera certaines de ses encrages.

Il a récemment déclaré: “Heureusement, je n’ai pas l’impression d’en avoir fait avec mes tatouages. Mon fils a commencé et je suis sûr qu’il fera des erreurs. Mais cela fait partie intégrante de la vie et d’être créatif. C’est quelque chose que vous pouvez ‘ t arrêter quelqu’un de faire, il les retient. “

