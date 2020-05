Brooks Laich a perdu sa libido pendant la quarantaine

2020-05-01 02:30:07

Brooks Laich a “perdu [his] sex drive “depuis son isolement loin de sa femme Julianne Hough lors de la pandémie de coronavirus.

La star du hockey à la retraite, âgée de 36 ans, passe son confinement de coronavirus en Idaho pendant que son conjoint est à Los Angeles, et a déclaré que le fait d’être seul a réduit son besoin de sexe, car il se retrouve “anéanti” en remplissant le tâches ménagères.

S’exprimant sur son podcast «How Men Think», il a déclaré: «Je suis en Idaho, ma femme est à Los Angeles, donc pas grand chose [sex] passe ici. Je perdrais probablement ma libido lorsque le stress augmente, c’est exactement ce que je ressens dans cette situation.

“Tout est buisson de l’Idaho, je coupe des arbres, je nettoie les broussailles. Après cela, je cuisine le souper et je fais du feu et puis je suis anéanti, je n’ai vraiment pas de charge sexuelle, je suis tellement essuyé Pendant cette période de quarantaine, je ne suis pas à proximité de ma femme, je ne suis pas dans la même pièce avec elle, et avec ce que je fais ici, que ma libido ne serait pas à son apogée. ”

Et tandis que Brooks a lutté sans sexe, Julianne a récemment révélé qu’elle avait eu un “moment magique” en s’isolant seule.

Elle a expliqué: “J’apprécie vraiment ce moment où je peux me connecter à ce qui est vraiment important dans ma vie.

“Être en tournée pendant trois mois et voyager et démarrer une entreprise … c’est beaucoup. Donc, pouvoir être à la maison, s’arrêter et faire une pause, regarder à l’intérieur et me reconnecter a été glorieux. J’ai été me débrouiller tout seul.

“Mon mari est en Idaho pour faire beaucoup de travaux de jardinage … et donc nous faisons en quelque sorte nos choses séparées en ce moment. Mais ça a vraiment été un moment magique.”

Mais Julianne a admis qu’elle se «sentait seule» loin de son mari et qu’elle n’avait pas de relations humaines.

Elle a dit: “Je pense que dans la trentaine, j’ai toujours été autour des gens, et j’essaie toujours de créer et de faire beaucoup de choses … mais c’est nouveau, c’est un peu différent. Je ne me sens pas solitaire, mais je me sens vraiment seul. Je pense qu’il y a une grande différence.

“Je me sens seul … les gens me manquent beaucoup, je veux les étreindre et leur parler, mais j’aime vraiment ce moment où je peux vraiment me connecter à ce qui est vraiment important dans ma vie et attendre avec impatience quand nous arriverons de cela. “

