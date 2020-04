Brooks Laich explique pourquoi il isole sans Julianne Hough

2020-04-22 20:30:06

Brooks Laich a expliqué pourquoi il s’isole sans sa femme Julianne Hough.

Le joueur de hockey sur glace de 36 ans a décidé de se mettre en quarantaine séparément de son épouse danseuse et profite de son séjour en Idaho.

Il a dit: “Il y a une partie de moi qui aime l’isolement et une partie de moi qui se vide quand je suis avec trop de gens. [His husky] Koda est génial.

“Je suis en Idaho, je suis chez moi en Idaho. Je passe toute la journée dehors. J’ai 10 acres et demi ici. Notre propriété est assez grande. Et je viens de faire un nettoyage de masse de tout, de la construction de murs de roche, de la tronçonneuse de certains arbres, du débroussaillage, vous l’appelez. ”

Et Brooks est reconnaissant de passer du temps en Idaho parce qu’il “n’a jamais passé assez de temps ici”.

S’adressant au podcast iHeartRadio, How Men Think, il a ajouté: “J’ai toujours voulu passer plus de temps ici. J’ai acheté cet endroit en 2014 et je n’y passe jamais assez de temps. Je viens ici, comme, une semaine par an, et c’est, comme, ma propriété de rêve. Deux, l’endroit avait vraiment besoin d’une révision, il avait vraiment besoin d’un nettoyage, d’un aménagement paysager et d’un nettoyage. Il a en quelque sorte envahi. C’est un peu dans la brousse. Nous sommes sur l’eau, mais c’est gentil de la brousse dans l’Idaho, donc j’ai vraiment pu l’entretenir et l’aménager. Trois, avec mon chien, nous avons une cour et des trucs à LA et nous allons faire des courses et des trucs, mais ici, il est dehors toute la journée . Sur l’eau, je peux pêcher n’importe quel jour. J’ai un copain avec qui je peux chasser. Il chasse. Nous allons le suivre avec lui et chasser. Il y a beaucoup à faire et j’adore être ici. n’ai jamais passé assez de temps ici. “

