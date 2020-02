Brooks Laich: les couples peuvent devenir indifférents

2020-02-06 11:30:03

Brooks Laich – qui est mariée à la danseuse professionnelle Julianne Hough – pense que les couples doivent “évoluer continuellement” pour éviter de se sentir “indifférents” l’un envers l’autre.

La joueuse de hockey de 36 ans, mariée à la danseuse professionnelle Julianne Hough, estime qu’il est essentiel de mettre “l’énergie” dans une relation afin d’accepter les changements et les “défis” qui accompagnent l’amour à long terme.

S’exprimant sur son podcast iHeartRadio, ‘How Men Think’, il a déclaré: “Vous allez changer, je vais changer au cours de ma vie, ma femme va changer au cours de sa vie.

“Mais aussi, je pense qu’avec le temps, les gens peuvent développer une sorte d’indifférence là où il y avait une attraction.

“Ils peuvent simplement développer une indifférence, et il ne reste pas suffisamment connecté pour continuer à apprendre et à grandir et à accepter vos changements, à accepter leurs changements et à se remettre en question.

“Il y a tellement de ressources là-bas – séminaires, livres, toutes sortes de choses.

“Il y a sans aucun doute des domaines dans votre relation que vous pouvez développer, et peut-être qu’il y a juste une indifférence chez les gens où ils ne veulent pas mettre de l’énergie pour le faire, ou ils ne pensent pas qu’ils peuvent.”

Et Brooks ne croit pas que beaucoup de couples communiquent aussi bien qu’ils le devraient et s’ils n’avaient que le “courage” de s’ouvrir sur leurs “désirs et envies”, leurs relations seraient beaucoup plus solides et stables.

Il a dit: “Je ne pense pas que beaucoup de gens dans leur mariage communiquent vraiment, vraiment et honnêtement tous les besoins et désirs et les envies et les désirs qu’ils ont pour eux-mêmes, pour leur partenaire, tout cela.

“Je pense qu’ils manquent un peu de courage là-bas, pour partager ces choses, qui pourraient vraiment garder les gens ensemble et allumer leur mariage.”

Mots clés: Brooks Laich, Julianne Hough

