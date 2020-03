Brooks Laich ne peut imaginer la vie sans Julianne Hough

2020-03-01 19:30:05

Brooks Laich ne peut pas imaginer la vie sans sa femme Julianne Hough, car il dit qu’il ne veut pas retourner se sentir “seul” comme il le faisait quand il était célibataire.

Le joueur de hockey sur glace, âgé de 36 ans, est marié à la danseuse professionnelle depuis 2017, et a déclaré que la vie conjugale est désormais la seule vie qu’il puisse se voir, car il ne veut pas retourner se sentir “seul” comme il l’a fait quand il était célibataire.

Il a dit: “Quand je pense à être marié et à être dans ma relation, sincèrement dans mon cœur, je ne vois aucune autre vie pour moi. Comme c’est la vie que je choisis.

“Je me souviens si bien de ce que c’était que d’être seul, d’être célibataire et de me sentir seul et de me sentir seul. [That feeling] me fait beaucoup plus apprécier le mariage. ”

En 2020, Brooks espère explorer sa sexualité, afin qu’il puisse découvrir ses propres «désirs» ainsi que ceux de Julianne.

Il a ajouté: “Rien de sale ne peut exister entre deux personnes amoureuses. Une grande partie de mon voyage en 2020 est d’explorer ma sexualité. Et par là je ne veux pas dire si je suis gay ou hétéro. Je veux dire, dans ma relation sexuelle , quelle est ma sexualité et de quoi ai-je envie, et quels sont mes désirs et quels sont ceux de ma femme? Comment pouvons-nous avoir cette langue pour nous nourrir mutuellement et obtenir tout ce que nous voulons et être sexuellement exprimée au nième degré en tout? ”

La star du sport n’a jamais eu le temps de comprendre sa «capacité à ressentir des sensations sexuelles» quand il était un athlète actif, donc a pris soin de prendre le temps maintenant qu’il est retraité.

Il a expliqué: “Je me suis réveillé en tant qu’athlète, je voulais m’entraîner, je voulais manger, dormir, me reposer, jouer. La sexualité était bien en deçà de tout cela pendant la majorité de ma vie … J’ai été exposé à une belle nouvelle côté de la vie que je n’avais jamais exploré ou pensé explorer. C’est incroyable. ”

Et bien qu’il soit ouvert à l’expérimentation, la star a exclu d’avoir un trio.

S’exprimant sur un épisode de son podcast «Comment les hommes pensent», il a déclaré: «Je ne sais pas si je pourrais jamais l’obtenir. Je ne me vois jamais être physique avec quelqu’un d’autre. Je ne pense tout simplement pas que je pourrais j’y arrive pas. À ce stade de la vie, je cherche une connexion plus profonde et plus romantique. “

