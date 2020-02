BTS: À quelle heure sortira l’album «Map of the Soul: 7»?

L’histoire sera écrite lorsque BTS sortira son nouvel album de retour, Map of the Soul: 7, le vendredi 21 février 2020. Le groupe sud-coréen de sept membres – dont les membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook – ont préparé un chef-d’œuvre complet de 20 pistes pour réfléchir sur les sept années écoulées depuis ses débuts. Alors, à quelle heure sortira l’album BTS? La sortie numérique mondiale nous permettra de célébrer la prochaine ère grâce aux services de streaming en attendant patiemment que nos copies physiques arrivent.

L’heure de sortie de l’album BTS pour «Map of the Soul: 7»

BTS | Valerie Macon / . via .

Si le volume de précommande de Map of the Soul: 7 donne une indication quant à l’excitation que les fans de BTS ressentent à propos du prochain retour – alerte de spoiler – c’est monumental. Le 15 janvier, Big Hit Entertainment a annoncé que l’album avait vendu 3,42 millions de précommandes de stock au cours de la première semaine de disponibilité.

Alors que les ARMY du monde entier attendent que leurs opérateurs de messagerie livrent Map of the Soul: 7, ils peuvent continuer à attendre avec impatience la sortie numérique. Selon plusieurs publications – telles que NME et Billboard – le nouvel album de BTS devrait sortir en même temps dans le monde entier. Alors marquez vos calendriers – Map of the Soul: 7 gouttes le 21 février à 18 h. KST (4 h HNE / 1 h HNP).

Vous pourrez diffuser Map of the Soul: 7 sur BTS via des plateformes de streaming telles que Spotify et Apple Music. Big Hit et Sony Music offrent également la possibilité de pré-enregistrer le nouvel album sur Spotify avant la sortie.

“Connectez votre Spotify pour pré-enregistrer # MAP_OF_THE_SOUL_7 pour vous assurer que l’album est ajouté à votre collection dès qu’il sera disponible le 21 février!” Big Hit expliqué sur Twitter.

Le programme de retour du BTS pour «Map of the Soul: 7» le 21 février

Maintenant, la sortie de l’album Map of the Soul: 7 n’est pas la seule chose que BTS a programmée pour le 21 février. À 6 h KST (16 h HNE le 20 février), TikTok partagera un teaser vidéo de 30 secondes pour le premier single, “ON”. Le film sur le manifeste cinétique de BTS: Come Prima pour «ON» sera également présenté en première à 18 h. KST lorsque l’album complet tombe.

Puis à 12 h KST (22 h HNE le 20 février), VLIVE organisera un BTS Comeback Special, qui, selon le service de streaming, sera une «diffusion en direct à New York».

Comme prévu, BTS fera le tour des circuits médiatiques à New York le 21 février. Le septuor s’arrêtera au Today Show pour donner une interview en direct. L’émission NBC est diffusée de 7 h à 9 h HNE (21 h KST). Les ARMY peuvent également anticiper des interviews BTS avec ExtraTV et MTV Fresh Out. Le segment MTV sera filmé à 11 h HNE (1 h KST le 22 février) et diffusé sur le réseau à partir de 17 h. EST (7 h KST le 22 février).

Pendant ce temps, la «première mondiale de la nouvelle histoire de Hyundai avec BTS sera présentée le 21 février à Times Square NYC», selon le compte Instagram de Hyundai Lifestyle. La promotion sera un «spectacle exclusif d’une heure» et débutera à 19 h. EST (8 h KST le 22 février).

Après le 21 février, les fans de BTS peuvent toujours attendre avec impatience deux fonctionnalités spéciales en fin de soirée. Le 24 février à 23 h 35 EST (13 h 35 KST le 25 février), The Tonight Show avec Jimmy Fallon diffusera un épisode centré sur BTS. Puis le 25 février, The Late Late Show With James Corden fera ses débuts dans l’édition BTS de Carpool Karaoke.

Il y a une énergie qui coule dans la communauté BTS alors que quelques heures seulement séparent ARMY de la sortie de l’album Map of the Soul: 7. Tout le monde bourdonne d’excitation, complètement prêt à montrer son soutien tout en n’étant pas préparé à l’impact d’entendre 15 nouvelles chansons. Quoi qu’il en soit, il est clair que le groupe de sept membres est fier de leur prochain album.

“Vous saurez en écoutant notre nouvel album et en regardant la performance qu’aimer BTS était la meilleure décision de tous les temps”, a déclaré J-Hope aux fans lors du tapis rouge des Grammy Awards 2020 le 26 janvier.

Et comme nous devrions tous le savoir maintenant, BTS livrera.

