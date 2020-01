BTS by the Numbers – Ce groupe de K-Pop est-il vraiment plus grand que les Beatles?

Il est difficile de comparer deux groupes de garçons. Bien que les Beatles se soient révélés révolutionnaires pour leur époque, certains ont même qualifié le groupe de K-pop BTS de «prochains Beatles», battant des records pour leurs clips, les Grammy Awards et pour les artistes coréens. En quoi le BTS est-il similaire aux Beatles et comment les groupes sont-ils différents? Voici un aperçu de l’histoire de ces deux groupes de garçons.

Le groupe coréen de K-pop «BTS» est vu à «Jimmy Kimmel Live» | Images RB / Bauer-Griffin / GC

BTS est le premier groupe depuis les Beatles à avoir trois albums atteindre Billboard n ° 1 en un an

Si vous avez vu BTS jouer dans le spectacle de Stephen Colbert au Ed Sullivan Theater, vous avez peut-être fait le lien entre ces deux groupes de garçons. Bien que les Beatles soient un groupe anglais composé de quatre musiciens, BTS est un groupe de garçons sud-coréen composé de sept membres – Jin, RM, J-Hope, Suga, V, Jimin et Jungkook.

Les deux ont créé des fans fidèles et battu des records dans les classements musicaux. En fait, BTS est devenu le premier groupe depuis les Beatles à avoir trois albums Billboard No 1 en un an. BTS prévoit également de sortir un album en février 2020, Map of the Soul: 7, qui sera une extension de leur version 2019, Map of the Soul: Persona.

Groupe de rock and roll «The Beatles» | Archives Michael Ochs / .

Les BTS et les Beatles obtiennent de gros résultats lors des remises de prix

Bien que les remises de prix soient réputées pour snober les bandes de nominations, les Beatles ont 8 victoires à leur actif, y compris l’album de l’année pour le Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Dans les années 1970, le groupe a remporté un Academy Award pour la meilleure musique originale.

BTS a fait ses débuts il y a environ sept ans, et depuis lors, ils ont remporté les Billboard Music Awards et les American Music Awards. Cependant, le groupe de garçons n’a pas encore obtenu une nomination aux Grammy Awards. Ils auraient mis en ligne des chansons (“Boy With Luv” et “Lights”) et un album (Map of the Soul: Persona), et assisteront très probablement à la cérémonie de remise des prix en 2020.

BTS a encore marqué l’histoire des Grammy en 2019, devenant le premier groupe de K-pop à remettre un prix. Ils sont également devenus le premier groupe K-pop à parler aux Nations Unies, discutant de leur campagne anti-violence. (Paul McCartney était souvent un défenseur de la guerre et de la violence, créant des chansons comme «Imagine» et «Happy Xmas [War is Over.]”)

Qu’est-ce qui rend BTS différent des Beatles?

L’une des plus grandes différences entre BTS et The Beatles est la puissance des médias sociaux et d’Internet. Certains attribuent même le succès de BTS à leur connexion avec leur fanbase, ou «armée». Les membres partagent souvent des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, gagnant des milliers, parfois des millions, de likes par publication. Lors d’une interview avec Billboard, le PDG de Big Hit Entertainment, Bing Si-Hyuk, a expliqué pourquoi il pensait que le groupe K-pop avait autant de succès.

“L’expérience des citoyens du monde qui regardent la même performance en même temps a été transformée en une expérience où nous communiquons en temps réel avec quiconque dans le monde, dans nos paumes, par le biais de divers canaux”, a déclaré Bang (avec l’anglais fourni en temps réel). temps d’un traducteur sur place).

«Nous échangeons les mêmes contenus, sensations et enthousiasme. Grâce à cette même technologie, BTS, qui provenait d’une petite entreprise de production ici dans un pays d’Asie de l’Est, a trouvé un écho dans le monde », a-t-il poursuivi. «Le public mondial est devenu fanatique des clips où les chanteurs coréens chantent en coréen et dansent. À l’échelle mondiale, les paroles, les dialogues et les messages de BTS sont traduits et partagés dans le monde entier, ce qui a fait de BTS les Beatles de la génération YouTube et un héros à la périphérie. À l’inverse, le succès de BTS a prouvé l’existence et la valeur de la technologie YouTube. »

La musique des Beatles et de BTS est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.