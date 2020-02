BTS emmène James Corden à un cours de danse sur le karaoké Epic Carpool

BTS est un groupe de sept personnes et aucun membre n’est plus important que les autres – à moins que nous ne parlions des compétences essentielles de traduction de RM – mais James Corden dernier Covoiturage Karaoke, nous pensons qu’il est prudent de dire que Jin a volé la vedette depuis le siège arrière.

Pour le segment, James a dû passer à un SUV pour accueillir les huit d’entre eux pour que sa course déchirante travaille dans les rues de Los Angeles. Clairement familiarisé avec le segment, RM a même volé sa ligne, “Le trafic à Los Angeles est terrible.”

Mais facilement, la meilleure chose à propos de tout ce segment, à part les garçons montrant à James et à sa classe de danse / exercice comment cela se fait avec certains mouvements BTS, était le commentaire de Jin de l’arrière en coréen.

La beauté de cela est qu’avec autant de personnes dans la voiture, il y avait beaucoup de place pour des conversations secondaires, et avec James ne parlant pas couramment le coréen, beaucoup d’entre eux sont passés inaperçus par lui ou même RM sur le siège avant. Nous ne pouvons qu’imaginer la joie dans la salle de montage lorsqu’ils ont surpris Jin et Suga commentant l’histoire de RM sur la façon dont il avait appris l’anglais.

“Je me suis enseigné par” Friends “”, a-t-il dit, se référant à l’émission classique, disant que sa mère lui avait acheté les DVD et qu’il prendrait le temps de regarder avec et sans les sous-titres coréens pour s’enseigner la langue.

James faisait de son mieux pour apporter les blagues, en disant: “Vous étiez comme,” mon anglais pourrait-il être mieux? “”

Mais c’est Jin qui nous a fait craquer depuis la banquette arrière en disant à Suga: “Eh bien, j’ai aussi regardé ‘Friends’, mais je ne parle pas anglais.” Quelques instants plus tard, alors que James faisait des blagues, Jin répondit en coréen: “Je ne sais pas ce qu’il a dit, mais rions.”

C’est juste une décence courante pour que James se sente bien. Après tout, il serait difficile pour lui de faire des blagues en anglais alors que tant de gars ne parlent pas encore couramment – bien qu’ils se soient améliorés à pas de géant depuis leur passage au succès général aux États-Unis.

Jin a recommencé quand James a posé des questions sur les surnoms de groupe, criant rapidement, “Ouais, je suis WWH Worldwide Handsome, tu sais?”

Lorsque James a plaisanté, c’était aussi son surnom, Jin a riposté – en anglais! – “Vous êtes un type joker”, ce qui a fait craquer tout le monde.

James et Jimin se sont liés sur le surnom de “Mochi” de ce dernier, avec V décidant que James est “Papa Mochi”, faisant de Jimin “Baby Mochi”. Plus tard, quand James a plaisanté en disant qu’il voulait rejoindre le groupe, Jimin a dit: “Je veux voir la danse de Papa Mochi.”

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait, quand James a invité l’ensemble du septuor à son cours de danse pour qu’ils puissent voir à quel point il travaille dur, et les gars ont convenu que c’était dur. Mais ce n’était rien quand Jimin a repris le cours pour enseigner certains des mouvements de BTS.

Disons simplement qu’ils luttaient beaucoup plus pour le suivre que BTS pour suivre la chorégraphie de la classe.

Regardez la vidéo pour regarder tous les gars se donner à fond pour chanter à travers certains de leurs plus grands succès, avec Jungkook ceinturant les notes hautes sans effort en étant assis et tout le monde s’engageant pleinement comme s’ils étaient sur scène … assis … attaché à leurs sièges.

D’accord, peut-être pas du tout comme ils sont sur scène, mais impressionnants quand même.

