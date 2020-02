BTS équilibre la lumière et l’obscurité dans les premières photos conceptuelles de ‘Map of the Soul: 7’

BTS a déjà époustouflé les gens avec la musique de leur prochain album Map of the Soul: 7. Les trois premières chansons étaient chacune emblématiques et montraient différentes pièces de l’histoire que BTS racontera avec l’album. Il n’est donc pas surprenant que les premières photos conceptuelles publiées pour Map of the Soul: 7 de BTS aient encore plus élevé la barre.

Il existe quatre versions différentes de ‘Map of the Soul: 7’

Map of the Soul: 7 sort le 21 février 2020. Le déploiement de Map of the Soul se déroule en quatre phases: 7. La première phase consistait en la bande-annonce de retour «Interlude: Shadow», introduction de «Connect, BTS »et la sortie de« Black Swan ».

La deuxième phase comprenait la sortie de la bande-annonce de retour «Outro: Ego» et l’ouverture de trois arrêts «Connect, BTS» différents. Le 10 février à minuit KST, Big Hit Entertainment a publié le premier ensemble de photos conceptuelles de Map of the Soul: 7. Cela a officiellement lancé la troisième phase de la sortie de l’album.

Il existe quatre versions différentes de Map of the Soul: 7. Chaque copie physique comprendra un livre photo, un livre lyrique, un CD, une affiche, une carte photo, du papier à colorier, un mini livre, une carte postale et un autocollant. Les photos publiées le 10 février sont issues de la première version de l’album.

Les photos conceptuelles des autres versions de l’album de BTS seront publiées le 11 février, le 12 février et le 13 février. La troisième phase du déploiement de l’album culminera avec l’annonce de la tracklist le 17 février.

Les membres du BTS sont éthérés dans les photos du concept «Carte de l’âme: 7»

Big Hit Entertainment a publié huit photos conceptuelles différentes de la première version de Map of the Soul: 7. Chaque membre de BTS a une photo conceptuelle individuelle, puis une photo de groupe des sept membres.

Toutes les photos conceptuelles montrent les membres de BTS vêtus de blanc et tournés autour d’un trou géant dans le sol. Dans la photo de groupe, Suga, Jin, Jungkook et Jimin sont assis sur le bord, les pieds suspendus au-dessus de l’abîme. Des plumes blanches flottent dans l’air sur chaque photo.

Tous les membres à l’exception de RM ont les cheveux foncés et sur la photo de groupe, Jin est le seul membre à ne pas regarder la caméra. Jin, V, RM et Jungkook sont assis près de l’abîme dans leurs plans individuels tandis que les trois autres membres se tiennent à côté.

Jusqu’à présent, le déploiement de Map of the Soul: 7 a mis l’accent sur l’art. Les membres de BTS sont mécènes d’expositions d’art à travers le monde avec «Connect, BTS» et la sortie de «Black Swan» était accompagnée d’un film d’art de MN Dance Company.

Les photos conceptuelles de l’album de BTS ne font pas exception. Les photos ressemblent presque à des peintures, et la simplicité des photos suggère un sens plus large. Les membres de BTS semblent éthérés parés de blanc, mais cela contraste avec l’obscurité qui les entoure.

Comment les photos conceptuelles sont liées à l’album de BTS

Jusqu’à présent, les fans savent que Map of the Soul: 7 est un regard introspectif sur les carrières de BTS tout en incorporant la psychologie de Carl Jung. Avec leur album Map of the Soul: Persona, BTS a exploré le concept Persona de Jung qui implique de se cacher soi-même ou de se conformer à une image publique.

Map of the Soul: 7 explorera les concepts d’Ombre et d’Ego. À première vue, les dernières photos conceptuelles de BTS semblent pointer vers le concept Shadow. Les photos se rapportent également à des messages dans “Interlude: Shadow” et “Black Swan”. Le 3 février, Zach Sang a publié une interview avec BTS. Au cours de l’interview, Suga a fait allusion au message de cette nouvelle ère.

“Un message qui pénètre l’album dans son ensemble est que vous devez faire face à vos ombres intérieures mais résister à l’immersion dans ses profondeurs”, a déclaré Suga.

Les premières photos conceptuelles de Map of the Soul: 7 montrent des BTS se tentant avec les ténèbres en balançant leurs pieds au-dessus de l’abîme. Le concept de l’ombre de Jung renforce l’idée qu’il faut apprendre à coexister avec le côté destructeur que leur apporte l’ombre.

Dans certaines photos conceptuelles, les plumes blanches tombent des membres du BTS dans l’abîme. Cela pourrait indiquer la transformation de BTS des cygnes blancs en cygnes noirs dans le cadre de la céder à leur ombre autodestructrice. Alors que les membres de BTS résistent encore à être submergés dans les profondeurs de l’abîme, la prochaine série de photos conceptuelles révélera probablement la prochaine partie de leur voyage.