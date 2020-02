BTS essaie les Jeux olympiques du métro, le traiteur de Katz pour la reprise de ce soir

Jimmy Fallon aidé BTS prendre d’assaut New York dans le cadre de leur prise de contrôle “Tonight Show” lundi soir. La sensation de sept membres de la K-pop a frappé le métro pour une ronde des Jeux olympiques de métro, a échantillonné l’un des meilleurs restaurants de New York et a même joué au Grand Central Terminal historique.

Ce n’était que la prochaine étape vers la domination mondiale pour le groupe à succès alors qu’ils célèbrent la sortie de leur album “7.” Fidèle à l’esprit de montrer au groupe sud-coréen les vues de sa ville natale, Jimmy a même mené leur interview à partir d’une rame de métro vide – mais en mouvement.

C’est probablement pour le mieux qu’il était vide, car il serait impossible d’entendre des questions ou des réponses sur leurs fans hurlants. Disons simplement qu’ils sont appelés #BTSArmy pour une raison. Ils sont légion et quand il s’agit de soutenir leurs gars, ils sont imparables.

Au cours de l’interview, Jimmy a appris que s’il existe des différences évidentes entre nos cultures, il existe quelques similitudes. Tout comme de nombreux natifs non new-yorkais, le cinéma montre à quel point le pays perçoit la Big Apple. Pour les membres de BTS, ce film est “Home Alone 2”, que Jimmy adorait.

RM et J-Hope ont même imité la pose de la crème de rasage classique de Macauley Culkin. “C’est un classique en Corée”, a déclaré RM à propos du film.

Ailleurs, Jimmy a demandé aux gars dans quelle profession ils auraient exercé sans la formation de BTS il y a sept ans. RM a dit qu’il aurait probablement été un homme d’affaires, alors que V pensait qu’il pourrait vouloir jouer du saxophone.

Jungkook aurait été un joueur professionnel – ou du moins essayé – tandis que Suga serait resté dans la musique en tant que producteur ou auteur-compositeur. Jimmy a suggéré à l’hôte de talk-show Jimin, ce qui a incité Suga à plaisanter, “Peut-être Jimin Fallon.”

Quant à J-Hope, le “plus gros jambon” du groupe a dit qu’il voudrait être joueur de tennis. Jin a souligné qu’il avait remporté une médaille de bronze, avec V ajoutant rapidement: “Sur trois équipes.”

Dans un autre segment du métro, Jimmy a décidé de frapper les gars avec des questions de fans, venant directement de la #BTSArmy dont ils sont si fiers et humiliés.

“Cela signifie vraiment beaucoup pour nous”, a déclaré J-Hope à propos de leur base de fans internationale. “Ces gens parlent différentes langues, sont de différents pays, de différentes ethnies. C’est un honneur qu’ils écoutent et apprécient tous notre chanson. Et je pense que c’est ce qui nous pousse à continuer à jouer.”

On leur a demandé comment une chanson se réunissait pour eux – mélodie ou paroles d’abord – et RM et Jimin ont été invités à expliquer le tristement célèbre «incident du haricot noir».

De manière hilarante, lorsque Jimmy leur a demandé ce qu’ils attendaient avec impatience lors d’un concert, ils l’ont plutôt pris pour lui demander pour qui ils pourraient vouloir jouer et leur réponse a été immédiate. “John Cena.”

“C’est un grand fan de nous”, a expliqué RM. Mais Jungkook a précisé: “Il aime J-Hope.”

Jimmy a promis de réaliser ce rêve BTS, alors peut-être pour leur prochaine apparition dans son émission?

Enfin, avant de quitter le métro pour de bon, Jimmy a défié les sept membres du BTS à un match exténuant des Jeux olympiques du métro. Joués par paires et en rondes, tous les huit ont participé au premier tour qui les a vus devoir équilibrer un canard en caoutchouc sur le dos de leur main tout en essayant de renverser le canard de leurs adversaires.

Avec seulement quatre restants, ils ont été chargés du défi Dance Your Shades and Gloves Off, qui est assez explicite. À la fin de cette manche, un Jimmy très frustré (et compétitif) a dû concéder sa défaite à Jungkook, qui a ensuite affronté Jin lors de la manche finale.

Celui-ci était plus un effort d’équipe car il a vu tout le monde coller autant de Post-It Notes que possible aux deux finalistes. Nous ne savons pas comment cela montre l’athlétisme ou les compétences des finalistes, mais avec un peu de tricherie, un gagnant a émergé. Mais était-ce une vraie victoire?

Enfin, Jimmy a emmené BTS vers l’une des destinations les plus célèbres de New York et la plus ancienne épicerie fine du monde, Kat’z Deli. Fondé en 1888, l’endroit a abrité l’une des scènes de films les plus célèbres de tous les temps; si vous avez vu “Quand Harry a rencontré Sally”, vous connaissez celui-là.

En parlant de films, alors que “Home Alone 2” est évidemment un classique sud-coréen, aucun des gars ne semble avoir entendu parler de “When Harry Met Sally”. Au moins, cela signifie que nous avons été épargnés de toutes les récréations maladroites.

Au lieu de cela, après avoir échantillonné des portions monstrueuses des célèbres sandwichs du monument, les gars sont allés derrière le comptoir pour découper et préparer leurs propres sandwichs au pastrami, avec un Jimmy hagard essayant de suivre et de les livrer à des clients affamés.

Tout cela était de mettre en appétit pour leur performance de leur nouveau single “On” au célèbre Grand Central Terminal. Et les garçons l’ont vraiment montré avec une performance qui a aidé leur position virale au sommet des sujets tendances de Twitter au plus profond de la nuit.

