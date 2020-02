BTS: Jimin et V, RM et Suga ont des chansons de sous-unités dans «Map of the Soul: 7» – Alors préparez-vous à monter vers les cieux

Le buzz autour du prochain retour des BTS pour Map of the Soul: 7 est un honneur à vivre de première main. Le nouvel album sort le vendredi 21 février à 4 h 00 HNE. Et dans les jours qui ont précédé l’événement, les ARMY ont dominé les tendances mondiales, générant plus d’excitation à chaque fois que le groupe sud-coréen laisse tomber un autre teaser. Jeudi après-midi, Big Hit Entertainment a dévoilé les descriptions des chansons, y compris les pistes des sous-unités BTS pour V et Jimin ainsi que RM et Suga, provoquant ensuite l’effondrement d’Internet.

BTS annonce des chansons de sous-unités pour Jimin et V ainsi que RM et Suga

BTS | LE FAIT / Imazins via .

Le 16 février, BTS a annoncé la tracklist de Map of the Soul: 7 via le compte Twitter Big Hit. Le nouvel album comportera un total de 20 pistes – ou 19 pistes dans l’album physique – avec 15 nouvelles chansons.

Quatre jours plus tard, Headline Planet a révélé de brèves descriptions de chansons pour chacune des pistes, y compris le single principal «ON». Mais ce qui a attiré l’attention de tout le monde a eu le fandom de la meilleure façon possible.

Selon la publication, le nouvel album de BTS comprendra deux duos. Jimin et V interprèteront “Friends” et il s’agit des deux artistes musicaux “mettant en valeur leur amitié”. Pendant ce temps, «Respect» sera un «rap de RM et Suga».

Les fans des BTS tendent vers «Vmin» pour Jimin et le titre «Friends» de V

. 진심 으로 축하해 # JIMIN # 태형 생일 ㅊㅋ # 탄 이 아빠 맞네 pic.twitter.com/rfGoJMjUpo

– 방탄 소년단 (@BTS_twt) 30 décembre 2019

Après l’annonce des pistes de la sous-unité, il n’a pas fallu longtemps aux fans de BTS pour mettre le feu à Internet. Sur Twitter, «Vmin» est devenu le numéro un mondial des amis de V et Jimin.

“La sous-unité VMin se produit vraiment”, a écrit un fan sur Twitter. “Soulmates VMin chantant sur les amis, l’amitié, le chingus, qu’avons-nous fait pour mériter cela.”

Et bien sûr, étant donné l’amitié significative et encourageante entre les doublures de 1995 et les anciens camarades de classe, les fans des BTS ont été durement frappés par la prochaine piste de Jimin et V.

“Friends est une sous-unité vmin qui montre leur amitié au fil des années qu’ils ont passées ensemble, je suis tellement ému en ce moment”, a écrit un fan.

“Amis, une sous-unité Vmin?” un autre fan a tweeté. “C’est absolument la chanson titre la plus dévastatrice quand on pense à l’amitié avec Vmin, je suis en larmes.”

Pendant ce temps, quelques ARMYs ont souligné que le fandom précédemment théorisé «Friends» serait un duo Jimin et V lorsque la liste officielle des titres serait publiée. Un utilisateur sur Twitter a écrit:

Vous savez quoi de plus dévastateur que les amis de VMIN qui parlent de leur amitié? C’est que littéralement tout le fandom quand la tracklist est sortie a prédit qu’il s’agissait d’une sous-unité VMIN sans y penser à deux fois, nous savions que c’était eux, AMIS

Les fans des BTS tendent «Namgi» pour RM et «Respect» de Suga

CONNECTEZ-VOUS! #CONNECT_BTS pic.twitter.com/qGXH3frxMe

– 방탄 소년단 (@BTS_twt) 12 janvier 2020

“Respect”, qui mettra en vedette RM et Suga, a également reçu beaucoup d’amour sur l’application oiseau. En réponse à la sous-unité de rap, les fans de BTS ont sans effort tendance à «Namgi» au huitième rang mondial.

“Je pleure car nous avons une unité Namgi”, a écrit un fan sur Twitter. “Namgi a commencé ensemble et a été le premier colocataire, ils ont tout vu depuis le tout début.”

“Namgi sont les meilleurs amis”, a tweeté un autre fan. «Cette année, c’est leur dixième année ensemble à passer leur vie ensemble à faire de la musique qui change le monde du fvking et savez-vous [this] est leur plus grand album [together]. “

Pendant ce temps, d’autres ARMY ont commencé à travailler en théorisant si «Respect» de Suga et RM serait une nouvelle piste de diss ou une chanson sur leur amitié.

BTS #CONNECT_BTS pic.twitter.com/pmEvI3NVwP

– 방탄 소년단 (@BTS_twt) 13 janvier 2020

“Et si le respect n’était même pas une piste de diss”, a écrit un fan. “Et si les namgi parlaient de leur amour et de leur respect pour chacun.”

«Le respect par namgi peut aller de deux façons: une belle chanson sur l’amitié de namgi et son respect mutuel ou namgi est sur le point de nuire à la fierté et aux sentiments de quelqu’un.»

Indépendamment de ce qui se passe lorsque les «amis» de Jimin et V ainsi que «le respect» de RM et Suga sortent le 21 février, nous savons que les pistes de la sous-unité vont frapper les fans de BTS directement dans les sensations. Maintenant, excusez-nous alors que nous construisons une machine à voyager dans le temps pour nous transporter directement vers la version mondiale de Map of the Soul: 7. Nous vous y verrons.

