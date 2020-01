BTS sera le premier acte coréen à se produire aux Grammy Awards

C’est officiel. Après des semaines de spéculation, BTS se produira aux Grammy Awards 2020. Ce faisant, le groupe deviendra le premier acteur coréen à se produire lors de la remise des prix.

BTS | Jon Kopaloff / .

BTS se produira dans une étape de collaboration avec Lil Nas X aux Grammys

Le 22 janvier, Variety a annoncé que BTS rejoindrait Lil Nas X sur scène pour une représentation aux Grammy Awards 2020.

“Des sources disent qu’il sera rejoint sur scène par Diplo, BTS, Mason Ramsey et Billy Ray Cyrus, bien que ni le label ni la Recording Academy n’aient confirmé une programmation”, a rapporté Variety.

La Recording Academy a confirmé la programmation le 23 janvier.

«Conformément à la tradition de présenter les« Moments GRAMMY », la Recording Academy a annoncé que deux segments spéciaux auront lieu lors des 62e GRAMMY Awards. Le premier, «Old Town Road All-Stars», mettra en vedette les nominés actuels Billy Ray Cyrus et Lil Nas X rejoints par BTS, Diplo, Mason Ramse et d’autres invités surprises », a confirmé le site Web des Grammy Awards.

En juillet 2019, RM of BTS a collaboré avec Lil Nas X pour faire de «Seoul Town Road», un remix du hit viral de Lil Nas X, «Old Town Road». Lil Nas X a publié plusieurs remixes de la chanson, et le remix avec Cyrus a été nominé pour Record of the Year et Best Pop Duo / Group Performance aux prochains Grammy Awards.

Le remix avec Cyrus a culminé à la première place du classement Billboard Hot 100 et y est resté pendant 19 semaines consécutives, un record. La chanson a également été la première chanson en 2019 à être certifiée diamant par la Recording Industry Association of America. Ce fut également la première chanson de l’histoire de la RIAA à atteindre si rapidement la certification requise.

Le groupe fera l’histoire avec la performance

BTS a déjà marqué l’histoire aux Grammy Awards une fois auparavant. En 2019, le groupe a été nominé pour le meilleur package d’enregistrement et a remis le prix du meilleur R&B. Ils sont devenus le tout premier acte coréen à faire une apparition et à participer à la remise des prix.

Le fait de jouer dans le cadre du mélange «Old Town Road All-Stars» fera grimper d’un cran les réalisations passées de BTS. Il reste également quelques jours à la Recording Academy et à Big Hit Entertainment pour confirmer si BTS aura une scène solo aux Grammy Awards.

Qu’ils le fassent ou non, BTS entrera dans l’histoire le 26 janvier 2020 en tant que premier acte coréen à se produire aux Grammys. Le groupe deviendra également le premier et le seul groupe coréen à avoir joué aux American Music Awards, aux Billboard Music Awards et aux Grammy Awards.

BTS a promis de revenir en 2020

Après leur apparition historique en 2019, BTS a promis qu’ils seraient de retour sur la scène des Grammy.

«En grandissant en Corée du Sud, nous avons toujours rêvé d’être sur la scène des Grammy. Merci à tous nos fans d’avoir réalisé ce rêve », a déclaré RM. “Nous reviendrons.”

Avec leur performance à venir, les membres de BTS réalisent leurs rêves et font l’histoire. Ils sont passés de la présentation à la remise des prix à la performance, une représentation de la façon dont chaque année ils améliorent leurs réalisations de la dernière année.

À chaque nouvelle réalisation, BTS prouve sa longévité et son impact mondial. Bien que ce soit une honte que les électeurs de la Recording Academy n’aient pas reconnu le talent artistique de BTS et son impact sur les nominations l’année dernière, changer le statu quo contre les portiers prend du temps. Jusqu’à ce jour, BTS continuera à faire de la musique et à écrire l’histoire.