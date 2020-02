BTS trouve l’équilibre et la force avec «Map of the Soul: 7»

Le nouvel album de BTS, Map of the Soul: 7, est enfin arrivé et les membres de BTS avaient raison. L’album dépasse totalement toutes les attentes. Alors que les membres examinent leur héritage sur Map of the Soul: 7, ils créent un équilibre presque parfait de nostalgie et tourné vers l’avenir.

BTS emmène les auditeurs dans un voyage avec ‘Map of the Soul: 7’

Avant que BTS ne publie le titre de ce nouvel album, les fans faisaient des va-et-vient pendant des mois. Certains pensaient qu’elle s’appellerait Map of the Soul: Shadow; d’autres pensaient que ce serait Map of the Soul: Ego. Cela avait un sens logique car il suivrait le précédent établi par EP Map of the Soul: Persona 2019.

Au lieu de cela, Map of the Soul: 7 est une histoire cohérente dans un seul album. Il comprend cinq chansons de Map of the Soul: Persona, puis explore les concepts Shadow and Ego des théories de Carl Jung. À la fin, les membres de BTS ont persévéré et ont découvert leur vrai moi.

Ce n’est pas un album sombre, mais il a des moments sombres. Map of the Soul: 7 en son cœur est un album de réflexion. En tant que groupe, l’héritage de BTS est toujours en cours d’élaboration et le groupe gagne chaque jour de nouveaux fans à travers le monde. Map of the Soul: 7 ont vendu plus de 2 millions d’exemplaires en six heures en Corée du Sud, ce qui en fait le nouveau détenteur du record du plus grand nombre d’exemplaires vendus en une journée dans le pays.

Le groupe a montré sa polyvalence sur l’album

En tant qu’album, Map of the Soul: 7 met l’accent sur les membres. Entrecoupé de pistes mettant en vedette les sept membres sont des chansons solo et unitaires. Cela envoie le message que BTS est à la fois un septu cohérent et sept individus avec des styles différents. Il permet également aux membres du BTS de montrer leur polyvalence.

La ligne de rap dirige la progression de Map of the Soul: 7 avec le solo de RM «Intro: Persona», «Interlude: Shadow» de Suga et «Outro: Ego» de J-Hope. Ils livrent également leur férocité connue sur la piste “UGH!” Avec la chanson, les rappeurs reconnaissent que si la colère est une partie nécessaire de la vie, elle peut aussi être erronée.

Sur Map of the Soul: 7, la ligne vocale se retrouve sur la chanson “00:00 (Zero O’Clock)”. Dans «Friends», Jimin et V chantent leur véritable amitié. Il convient de noter que Jimin a joué un rôle dans la production de la chanson, sans aucun doute un signe de l’importance de la chanson et de l’amitié pour lui.

La ballade de Jungkook, J-Hope et Jin “Jamais Vu” est l’une des chansons originaires de Map of the Soul: Persona qui est incluse sur Map of the Soul: 7. Suga et RM, les deux premiers membres à rejoindre Big Hit Entertainment , collaborez sur le morceau «Respect».

Pour les solos de la ligne vocale, la chanson pop latine de Jimin “Filter” préfigure ce dont le chanteur sera capable en tournée avec la chorégraphie. «My Time» de Jungkook réfléchit sur son temps passé sous les projecteurs avec BTS en tant que plus jeune membre, et dans «Inner Child» V chante son passé sur une période difficile. Avec «Moon», Jin est poli et gracieux alors qu’il chante pour son amour pour ARMY.

BTS a incorporé la nostalgie dans ‘Map of the Soul: 7’

Afin de réfléchir sur leur passé, BTS y est retourné. Pourtant, ils ont toujours trouvé un moyen de faire de Map of the Soul: 7 sa propre entité. Peut-être le plus impressionnant de tous, BTS a trouvé l’endroit idéal pour terminer une histoire et en commencer une autre.

Le groupe a fait ses débuts en juin 2013, faisant de 2020 leur septième année ensemble. Ils ont renouvelé leurs contrats avec Big Hit Entertainment pour sept années supplémentaires en 2018. Même si leur voyage est toujours en cours, le groupe a trouvé le point idéal pour s’arrêter et réfléchir.

Map of the Soul: 7 présente une suite de la chanson de BTS de 2013 «We Are Bulletproof, Pt. 2 “avec” Nous sommes à l’épreuve des balles: l’éternel. ” Bien que ce soit la continuation du même message, “Nous sommes à l’épreuve des balles: l’éternel” a une sensation complètement différente. BTS commercialise le hip-hop sans compromis pour une réflexion douce-amère sur la façon dont, après sept ans, ils sont toujours “à l’épreuve des balles”.

“Nous n’avions que sept ans / Je-je-je-je-je-je-je / Mais nous vous avons tous maintenant … Jetez-moi des pierres / Nous n’avons plus peur / Nous sommes ensemble, à l’épreuve des balles”, chantent-ils.

Le single «ON» est un voyage dans le passé hip-hop de BTS, et avec la chanson, BTS jette un regard introspectif sur leur vocation d’artiste. Bien qu’ils fassent référence à la douleur qu’ils ont rencontrée face aux défis, ils reconnaissent que cela fait partie de leur parcours et les ont conduits à ce point.

Combiné avec la réflexion nostalgique, le thème le plus apparent de l’album est peut-être la persévérance. Malgré les moments sombres, la force implacable est un courant sous-jacent aux chansons sur Map of the Soul de BTS: 7. C’est ce qui a transporté BTS à travers leurs époques passées et continuera à les mener à bien tout au long de leur carrière.