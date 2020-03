BTS vient de déposer un superbe clip vidéo surprise pour «Black Swan»

Il n’y a vraiment pas de repos dans le fandom BTS. Juste au moment où les promotions pour Map of the Soul: 7 tiraient à leur fin, Big Hit Entertainment a sorti un clip musical surprise pour la chanson de BTS “Black Swan”. Il n’était pas inclus sur la carte de retour, mais cela n’a pas d’importance. Tout ce que BTS touche à ce stade est de l’art, donc les fans n’ont pas besoin de préparation pour savoir quelles versions de BTS seront bonnes.

BTS | (Photo de Cindy Ord / WireImage)

La sortie du clip a été une surprise totale

La carte de retour pour Map of the Soul: 7 s’est terminée le 28 février lorsque BTS a publié le clip officiel de «ON». Après avoir fait la promotion de l’album aux États-Unis le jour de sa sortie, BTS est retourné en Corée du Sud pour des promotions d’albums.

Pour le premier single de l’album, BTS a sorti deux clips distincts. BTS ‘ON’ Kinetic Manifesto Film: Come Prima a présenté la chorégraphie de la chanson et le style de performance de BTS. Le clip officiel de «ON» est sorti le 28 février et était une histoire cinématographique qui montrait le voyage musical de BTS.

“Black Swan” a été le premier single sorti de Map of the Soul: 7, et a été publié avec un film d’art d’accompagnement par MN Dance Company. BTS a ensuite interprété la chanson pour la première fois dans The Late Late Show avec James Corden. La sortie surprise du clip officiel de «Black Swan» intervient quelques jours à peine après que BTS ait réalisé son quatrième album n ° 1 sur le palmarès Billboard 200.

Comment «Black Swan» s’intègre à l’album

Map of the Soul: 7 est un album introspectif qui suit le parcours de BTS en tant qu’artistes des sept dernières années. Un thème primordial sur l’album est la persévérance, et les membres du BTS reconnaissent les défis qu’ils ont surmontés pour arriver là où ils sont aujourd’hui. Avec «Black Swan», BTS explore leur relation avec la musique. Il capture la peur que ressentent les artistes de leur engagement envers leur art.

Le nouvel album de BTS est l’aboutissement de la série Map of the Soul du groupe, qui intègre les théories psychologiques de Carl Jung sur les archétypes de personnalité. Sur Map of the Soul: 7, les BTS relient les théories de Jung à leur propre voyage.

«Pour Map of the Soul: 7 également, dans le cadre de la série Map of the Soul, nous avons construit la liste des pistes d’une manière qui relie organiquement Persona, Shadow et Ego. Par exemple, notre morceau de pré-sortie ‘Black Swan’ est un aveu de nos peurs en tant qu’artistes ”, a déclaré J-Hope lors d’une conférence de presse. “D’un autre côté,” Nous sommes à l’épreuve des balles: l’éternel “incarne la détermination de BTS et notre” ego “que nous continuerons à avancer même face aux difficultés.”

Sur l’album, «Black Swan» apparaît au début de l’exploration par BTS de leur Shadow. C’est une confession émouvante, et le clip officiel de BTS pour “Black Swan” met l’accent sur ce qu’ils veulent que leur musique soit vue comme: de l’art.

BTS subit une transformation dans le clip «Black Swan»

Le clip commence avec les membres du BTS portant des costumes blancs similaires à leurs tenues de la première série de photos conceptuelles de Map of the Soul: 7. Ils représentent des «cygnes blancs» avant leur descente dans l’obscurité.

Alors que Suga rappe sur scène dans ce qui semble être le Los Angeles Theatre, son ombre danse derrière lui. Contrairement à l’ouverture de la vidéo, il porte du noir. Après que RM ait réfléchi à sa peur de vivre sa première mort en tant qu’artiste, il y a un plan de Jimin vêtu de blanc avec des plumes noires qui sortait de sa tenue.

Les prises de vue avec les membres de BTS sont entrecoupées de scènes de danse Jimin, montrant ses compétences en danse contemporaine. Sur Weverse et en regardant le film d’art, les membres du BTS ont laissé entendre qu’ils voulaient voir Jimin embrasser le personnage du «cygne noir» compte tenu de son expérience en danse contemporaine. Au milieu de la chanson, Jimin lâche un grand ensemble d’ailes, signalant qu’il s’est transformé en «cygne noir».

Alors que les membres de BTS jurent de continuer leur musique malgré leur peur, tous portent des tenues noires similaires à la deuxième série de photos conceptuelles de l’album. Ils embrassent leurs ombres, et Suga s’approche de son ombre sur le mur et tend la main vers elle.

“Mais je ne serai plus jamais traîné / À l’intérieur / Je me suis vu moi-même”, raconte-t-il.

Une fois la chanson terminée, Jungkook se tient dans le public et regarde la scène à son ombre. Son ombre tombe alors et disparaît. Jungkook se détourne, son ombre ne menace plus son art. Cela signale que les membres du BTS surmonteront tous leurs ombres et continueront leur chemin vers l’endroit où ils se trouvent aujourd’hui.