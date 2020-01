BTS vient de devenir le premier acte coréen à se produire aux Grammy Awards

Le 26 janvier, BTS a marqué l’histoire aux Grammy Awards 2020 en devenant le premier numéro coréen à se produire lors de la remise des prix. Le groupe a participé à «Old Town Road All-Stars» et a interprété «Old Town Road» avec Billy Ray Cyrus, Lil Nas X, Diplo et Mason Ramsey.

BTS | Kevork Djansezian / .

RM a collaboré avec Lil Nas X en 2019

En juillet 2019, RM a collaboré avec Lil Nas X pour créer «Seoul Town Road», un remix du hit viral de Lil Nas X, «Old Town Road». Lil Nas X a publié plusieurs remixes de la chanson, y compris ceux avec Young Thug, Cyrus, et Ramsey.

“Old Town Road” a été un succès viral, et le remix avec Cyrus a culminé à la première place du classement Billboard Hot 100. Il a établi un record en y restant pendant 19 semaines consécutives, un record.

La chanson a été la première chanson en 2019 à être certifiée diamant par la Recording Industry Association of America. Ce fut également la première chanson de l’histoire de la RIAA à atteindre si rapidement la certification requise.

BTS est devenu le premier acte coréen à se produire aux Grammy Awards

La performance «Old Town Road All-Stars» a commencé avec Lil Nas X chantant dans un ensemble conçu pour ressembler à un salon. La salle comprenait une télévision en direct et un maillot Kobe Bryant sur une chaise.

Pendant que Lil Nas X chantait, la scène a commencé à tourner et Lil Nas X a ouvert la porte pour révéler les membres de BTS. Le groupe coréen a interprété «Seoul Town Road» avec Lil Nas X. Bien que brève, la performance était une histoire en devenir.

Le rappeur s’est installé dans la pièce voisine et a interprété le couplet de Young Thug à partir d’un remix différent de «Old Town Road». Dans la pièce voisine, il a joué avec Ramsey et Diplo, qui ont produit le remix.

Puis Lil Nas X et Cyrus ont interprété ensemble un couplet de leur remix. À la fin de l’ensemble, Lil Nas X a joué avec chaque personne avec qui il a collaboré sur la chanson historique. Surprenant tout le monde dans le public, il a ensuite interprété «Rodeo» avec Nas.

BTS jouera «Black Swan» pour la première fois le 28 janvier

Après que la Recording Academy ait annoncé la performance des Grammy Awards de BTS le 23 janvier, BTS a de nouveau fait l’histoire. Le 24 janvier, BTS est devenu le premier acte coréen de l’histoire à avoir un album certifié platine par la RIAA. Maintenant, BTS possède trois singles et un album certifié platine aux États-Unis.

Quelques jours seulement après avoir marqué l’histoire des Grammy Awards, BTS interprétera son nouveau single «Black Swan» dans The Late Late Show avec James Corden le 28 janvier. La chanson est le premier single officiel sorti de leur prochain album Map of the Âme: 7.

Déjà, Map of the Soul: 7 a vendu 3,42 millions de précommandes de stock entre le 9 janvier et le 15 janvier. Cela a dépassé le record établi précédemment par EP Map of the Soul: Persona 2019, qui a vendu 2,685 millions de précommandes lors de sa première cinq jours.

Ce n’est que janvier, et BTS a marqué l’histoire à plusieurs reprises en 2020. Bien que la performance de BTS aux Grammy Awards soit entrée dans l’histoire, elle n’a montré qu’un aperçu de ce que le reste de 2020 réserve au groupe.