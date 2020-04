Bughead Stans sont dégoûtés de Betty et Archie

Après avoir attendu plus d’un mois, les fans de Riverdale ont finalement eu droit à la version musicale de la série sur Hedwig et Angry Inch. Mais certains téléspectateurs n’étaient pas prêts à voir l’amitié de Betty (Lili Reinhart) et Archie (KJ Apa) prendre le virage torride que cela a fait. Les bughead stans ne sont pas satisfaits du duo, et ils partagent leurs griefs sur les réseaux sociaux.

Lili Reinhart et KJ Apa | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Que s’est-il passé entre Betty et Archie dans l’épisode du 15 avril de «Riverdale»?

Betty et Archie sont des amis proches depuis toujours et ils ont toujours partagé une connexion significative. Dans la saison 1, avant que Betty ne tombe amoureuse de Jughead (Cole Sprouse) et avant qu’Archie ne tombe amoureux de Veronica (Camila Mendes), il semblait que les deux pourraient facilement devenir un couple.

Mais après avoir rencontré Veronica et Jughead, les deux se sont séparés romantiquement et sont restés des amis proches depuis. Cependant, dans l’épisode 15, «Pour mourir pour», les deux font semblant de se connecter pour que Donna (Sarah Desjardins) croit vraiment que Jughead est mort. Alors que le baiser de Betty et Archie est censé être une farce, on dirait qu’ils ont des sentiments romantiques profondément enracinés qui mijotent à la surface.

Puis dans l’épisode 17, après que les deux se sont disputés avec leurs proches, ils se réunissent pour pratiquer une chanson pour le spectacle musical. Pendant qu’ils chantent «The Origin of Love», les téléspectateurs ont la chance de voir un montage de leurs moments les plus doux. Ensuite, toute cette tension refoulée refait surface, et les deux partagent un baiser passionné.

Betty et Archie finissent par se réconcilier avec Jughead et Veronica à la fin de l’épisode, mais aucun d’entre eux ne révèle le fait qu’ils viennent de sortir.

Bughead stans n’était pas content

Après tout ce que Betty et Jughead ont vécu ensemble, en particulier la saison dernière, Bughead stans était sûr que les deux étaient la vraie affaire. Mais après avoir vu Archie et Betty s’embrasser, ils n’étaient pas satisfaits du duo.

imaginez que vous regardez la frénésie #riverdale et que vous voyez tellement bughead vivre ensemble qui renforce leur relation avec chaque saison alors que betty et archie interagissent à peine, mais tout d’un coup, betty trompe jughead parce qu’il ne veut pas faire son devoirs… pic.twitter.com/aEfdU5Vv7e

– c #bugheadforever (@charmingcrown) 15 avril 2020

«La partie musicale de l’épisode était vraiment bonne! Mais je n’aimais pas que Betty triche sur Jughead et Archie triche sur Veronica… Je veux dire qu’ils sont les meilleurs amis, ça va les détruire », a écrit un fan sur Twitter.

«Je déteste être comme ça mais non. Je ne prendrai ni n’accepterai aucune excuse quelle qu’elle soit pour expliquer pourquoi il était acceptable pour Betty et Archie de mentir comme ça », a tweeté un autre fan. «Et continuez ainsi le prochain épisode. Ils n’ont pas de laissez-passer gratuit pour avoir blessé Jug et Veronica et ruiné tant de bonnes choses. “

L’aperçu de l’épisode 18 de «Riverdale» taquine plus Barchie à venir

Dans la bande-annonce de l’épisode 18, «Lynchian», Archie et Betty sont couchées (entièrement habillées) l’une à côté de l’autre. “Archie, pourquoi sommes-nous ici?” Demande Betty. “Je ne sais pas, mais ça fait du bien,” répond Archie en lui prenant la main dans la sienne.

Bughead stans est déjà furieux du baiser de Betty et Archie. Et si les deux continuent leur relation secrète, leur loyauté et leur intégrité seront remises en question.

“Si Betty continue de s’embrasser ou même d’avoir des relations sexuelles avec Jughead alors qu’elle est à 100% en train de le tromper avec Archie, je vais être vraiment très excité”, a tweeté un fan. “Même chose si Archie fait ça à Veronica.”