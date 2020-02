Bye Nill devient viral pour cette drôle de raison

La plupart d’entre nous le connaissent sous le nom de Bill Nye, le génie de la science a transformé la culture pop en raison de son émission de télévision primée, Bill Nye the Science Guy. Bien que l’émission se soit terminée en 1998, nous voyons de temps en temps Nye apparaître dans différents contextes tels que Dancing with the Stars, répondre à des questions sur Twitter ou dans une promo T-Mobile pour expliquer la technologie 5G. Nye obtient généralement le feu vert des gens, mais qui aurait pensé qu’il deviendrait la dernière sensation d’Internet?

Bill Nye au défilé de mode Blue Jacket | Rob Kim / . pour le défilé de mode Blue Jacket

Pourquoi Bill Nye a-t-il commencé à avoir tendance ce week-end?

Au début, les utilisateurs de Twitter ont été alarmés lorsqu’ils ont vérifié leurs flux et vu le nom de Nye tendance. “Est-ce qu’il va bien?” Fut la première pensée qui traversa la tête de nombreuses personnes. Mais dans un exemple parfait où le virage va bien, Nye a été filmé en train de faire quelque chose qui a pris les fans au dépourvu.

Un clip désormais viral montre l’expert scientifique dans un défilé de mode avec d’autres modèles, se pavanant sur la piste. Sauf que Nye n’a pas de jambe féroce ordinaire, il se met à danser sur le “Juice” de Lizzo. Ow!

Les gens ne peuvent pas en avoir assez du «gars le plus volant sur le podium»

et ses mouvements de danse. La tenue débonnaire de Nye et celles de ses collègues modèles

a demandé: “Qui est le créateur?”

Quelle est l’histoire derrière la jambe de mode de Nye?

La vidéo n’a pris que quelques instants pour prendre de la vitesse, et l’histoire derrière le moment Nye est la vraie histoire. Alors que certains fans pensaient que Nye faisait partie du défilé d’un créateur de mode, il s’avère que l’événement était pour la charité. Chaque année, lors de la Fashion Week de New York, il soutient le défilé de mode Blue Jacket de la Prostate Cancer Foundation, où les designers s’associent à des personnalités des médias, de la mode, des sports et du divertissement pour collecter des fonds.

Le salon 2020 a eu lieu le 5 février et Nye n’était que l’un des

Les modèles. Il a également été rejoint par des célébrités comme le baller de la NFL Jesse Palmer, le Dr Oz,

DJ Envy et Nigel Barker. Lors du défilé de mode 2017, Nye a partagé que son père

décédé du cancer de la prostate et en tant que scientifique, croit que le monde est

se rapprocher d’un remède. C’est une cause qui lui tient à cœur:

Le «Blue Jacket Fashion Show» attire des noms célèbres

Depuis sa première sortie en 2017, l’événement a aligné Nye et d’autres pour marcher dans des versions repensées du blazer bleu traditionnel. Le bleu est la couleur symbolique de la sensibilisation au cancer de la prostate, et le défilé de mode Blue Jacket est présenté comme un événement qui met en évidence les problèmes de santé des hommes. Chaque année, il attire des célébrités de tous horizons.

Selon un communiqué de presse de l’émission, cette année, Nye et plus encore:

“La soirée était animée par l’icône de l’industrie de la mode André Leon Talley, et les modèles comprenaient le musicien David Byrne, les personnalités de la télévision, le Dr Mehmet Oz et Jesse Palmer, l’éducateur Bill Nye, les acteurs Lee Tergenson, Dominic Fumusa et Jeremy Carver, la présentatrice Mike Woods, professionnel joueur de football Buster Skrine, personnalités de la télévision Nigel Barker et Carson Kressley, animateurs de radio Elvis Duran et DJ Envy, mannequin Alex Lundqvist, icône de la mode Simon Doonan et expert en santé masculine, le Dr Mike Varshavski. ”

Bien que Nye n’ait pas encore commenté l’excitation qui entoure

son boogie viral, il ne serait pas surprenant qu’il l’utilise comme une opportunité de

défenseur de la santé des hommes. Pour l’instant, les fans ne peuvent pas arrêter de regarder le clip.