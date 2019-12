Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert sont-ils toujours ensemble?

Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert ont donné à Bachelor Nation toutes les sensations pendant Baccalauréat au paradis Saison 6. Au début, les fans ont vu des étincelles entre les concurrents. Mais Unglert a soudainement décidé de partir, poussant Miller-Keyes dans les bras de Connor Saeli – au moins pendant un petit moment. À peine une semaine après leur rupture, Unglert est retourné au Mexique et a demandé à Miller-Keyes une autre chance. Et bien sûr, l'ancienne Miss Caroline du Nord a accepté et les deux sont parties vers le coucher du soleil. Mais Miller-Keyes et Unglert sont-ils toujours ensemble maintenant, des mois après Baccalauréat au paradis terminé? Il semble qu'Instagram soit un bon endroit pour commencer cette enquête.

Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes sortent toujours après «Bachelor in Paradise»

Un rapide coup d'œil aux profils Instagram de Miller-Keyes (@caelynnmillerkeyes) et Unglert (@deanie_babies) vous dira Baccalauréat au paradis le couple est toujours ensemble. Et il semble que les deux parties soient aussi passionnées qu'elles l'ont été au cours de l'été.

Récemment, Miller-Keyes et Unglert ont parcouru le monde, partageant des photos à couper le souffle de lieux inspirés, tels que les chutes Havasu en Arizona, en Irlande et au Guatemala.

Puis lors d'un récent voyage à Sainte-Lucie, Miller-Keyes a remercié son petit ami de l'avoir accompagnée dans leurs voyages – et d'être son photographe.

"Merci d'avoir parcouru le monde avec moi @deanie_babies (et d'être mon photographe partout où nous allons", a écrit Miller-Keyes le 18 décembre.

Quand Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert vont-ils se marier?

Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert | Jon Kopaloff / .

Le 20 novembre, Miller-Keyes a taquiné Bachelor Nation avec la possibilité de se marier avec Unglert – mais dans un avenir lointain.

«Je plaisante toujours avec lui à propos de notre mariage», a déclaré Miller-Keyes à Us Weekly. "Peut-être que c'est dans notre avenir, mais ce serait en bas de notre avenir. Nous ne sommes ensemble que depuis 6 mois. "

Mais dans une interview avec Hollywood Life lors du iHeartRadio Jingle Ball à Los Angeles le 6 décembre, Miller-Keyes a admis qu'elle n'était pas sûre si Unglert était "The One".

"J'espère vraiment que j'ai fini de sortir ensemble", a-t-elle déclaré. «J'aime vraiment sa compagnie et notre temps ensemble, mais qui sait? Nous ne sortons ensemble que depuis six mois, donc je ne peux pas vraiment dire que c'est lui, vous savez? "

Pendant ce temps, lors d'une conversation avec Us Weekly au Jingle Ball, Unglert a réitéré l'idée que le mariage avec Miller-Keyes ne se produira pas de si tôt.

"Nous ne sommes évidemment pas encore au niveau de l'engagement. Ça va prendre un peu de temps », a expliqué Unglert. "Elle plaisante sur le fait que nous nous marions tout le temps, et je dis toujours:" Désolé, ça ne va pas arriver. ""

Il a poursuivi: «Je ne sais pas, je suis super peu conventionnel et elle est évidemment un peu plus conventionnelle. Nous plaisantons à ce sujet. Essayez de garder les attentes au minimum, vous savez? Comme je l'ai dit dans l'émission, sous-promettez, sur-livrez. »

Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert ont-ils l'intention d'emménager ensemble?

Bien que Miller-Keyes et Unglert ne prévoient pas de se marier de sitôt, il est possible que la BIP couple pourrait envisager d'emménager ensemble. Cependant, cela prendra un certain temps. En octobre, Unglert a partagé qu'il ne prévoyait pas d'emménager avec Miller-Keyes pour l'instant. Le joueur de 26 ans a déclaré à Hollywood Life:

Je ne pense pas que nous allons faire ce pas, ou je ne pense pas que je vais sortir du van pendant longtemps. Je pense que je veux passer encore 12 mois environ dans la camionnette, et il n'y a qu'une seule place pour une personne dans la camionnette à temps plein, et elle veut évidemment rester à Los Angeles. Elle va probablement avoir son propre appartement. C'est juste une des choses dont nous plaisantons constamment, où elle est, quand j'aurai mon propre appartement, tu vas emménager avec moi, non? Eh bien… non… je vais probablement rester dans la camionnette aussi longtemps que possible. Je ne sais donc pas. "

Puis au Jingle Ball en décembre, Miller-Keyes a révélé qu'emménager ensemble était toujours sur la table pour une discussion sur toute la ligne.

"Nous sommes à un si bon endroit en ce moment", a déclaré Miller-Keyes à People. "Nous emménagerons ensemble quand le moment sera venu, mais je ne veux rien précipiter et je ne veux pas que cela soit subordonné à la fin d'un bail ou quelque chose comme ça. Mais peut-être. Peut être l'année prochaine. Peut-être dans 2 ans. Qui sait."

Quoi qu'il en soit, il semble qu'Unglert et Keyes profitent simplement de leur temps ensemble. Et très franchement, c'est tout à fait bien – d'autant plus que Bachelor Nation arrive à s'émerveiller de toutes leurs aventures ensemble.

«Nous comprenons qu'avec le Bachelier franchise, vous vous mettez dans une cocotte-minute avec votre relation et nous voyageons ensemble, nous explorons les uns les autres, nous amusons et faisons ce que nous faisons », a déclaré Unglert.

