Caitlyn Jenner explique pourquoi ses enfants ne l’ont pas saluée en quittant «I’m A Celeb»

Caitlyn Jenner est en train de mettre les pendules à l’heure pour expliquer pourquoi aucun des membres de sa famille n’est venu la saluer lorsqu’elle a quitté “I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here”.

Tout en parlant à D’ACCORD! Magazine UK, la star de téléréalité, 70 ans, a défendu l’absence de sa famille, admettant qu’elle ne s’attendait pas à ce que ses enfants s’envolent car elle “n’a” jamais demandé à aucun d’entre eux de venir en premier lieu.

“Je me sentais un peu mal que ma famille prenne des coups [why] ils n’étaient pas là quand je suis sortie de la jungle “, a-t-elle dit.” Pour être honnête avec vous, je ne m’attendais à ce que personne ne soit là et je n’ai même demandé à personne de descendre. “

“Tous mes enfants, tout le monde, travaillent tous, heureusement, ils réussissent très bien, ils vont très bien”, a-t-elle poursuivi. “Ils savaient que j’étais là-bas, ils m’ont suivi même s’ils ne pouvaient pas me suivre dans l’émission parce que c’était uniquement au Royaume-Uni. Ils m’ont suivi sur Instagram et YouTube. Ils ont vu beaucoup de choses, ils ont parlé à Sophia [Hutchins] alors ils savaient que j’allais bien. “

Caitlyn a de nouveau répété: “Mais mes enfants, je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient là ou je leur demanderais même d’aller jusqu’en bas.”

L’ancienne olympienne a ensuite expliqué comment elle a été accueillie chaleureusement par sa famille à son retour. “Mais ils l’ont fait quand je suis rentrée à la maison pour organiser une fête”, a-t-elle déclaré. “J’avais des ballons dans la maison, bienvenue à la maison. Ouais, ils étaient super quand je suis rentré et ils voulaient tous savoir comment j’allais.”

À l’époque, Caitlyn a partagé une photo des ballons d’argent de Kylie et Kendall sur son Instagram. “Merci mon bébé [sic] @kendalljenner @kyliejenner, “elle a sous-titré le message ci-dessous.

Dans la même interview, Caitlyn a également expliqué comment sa vie est beaucoup plus simple après sa sortie en tant que trans en 2015.

«Quiconque traite de la dysphorie de genre et de son identité se débat avec», dit-elle. “Chaque voyage est un voyage différent. Le mien était certainement différent de celui des autres, le mien était très unique.”

“Pendant de nombreuses années, j’ai lutté”, a-t-elle poursuivi. “Ma vie était très compliquée et donc il a été très difficile d’exister parce que je ne pouvais pas vivre ma vie honnêtement, me réveiller le matin et juste être moi-même … Aujourd’hui, je peux juste vivre ma vie authentiquement. Ma vie est si Facile.”

le “KUWTK”star a également offert un aperçu de sa vie amoureuse. Caitlyn, qui a été mariée trois fois, a admis qu’elle n’avait pas l’intention de retrouver l’amour.

“Pour être honnête avec vous, je ne me vois pas avoir de relation avec qui que ce soit à l’avenir”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas ce que je recherche. J’ai tant d’autres choses dans ma vie. Sur une échelle de un à 10, c’est un. J’ai été marié trois fois.

“J’ai fini cette route”, a-t-elle poursuivi. “J’ai 70 ans, je veux profiter de ma vie et j’ai de bons amis. Je n’y pense même pas.”

Caitlyn, comme Bruce à l’époque, a été mariée pour la première fois à Chrystie Scott de 1971 à 1981 et a eu deux enfants Burt et Casey. Son deuxième mariage a été pour l’actrice Linda Thompson. L’ancien couple a eu deux fils, Brandon et Brody, avant de se séparer en 1986. En 1991, Caitlyn s’est mariée Kris Jenner, avec qui elle a eu des filles Kendall et Kylie et est devenue belle-mère de Kourtney, Khloe et Kim. Ils se sont séparés en 2013, peu de temps avant que Caitlyn ne soit transgenre.

