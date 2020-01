Caitlyn Jenner veut-elle que Kendall Jenner sorte avec Harry Styles?

Harry Styles a fait les gros titres pour sortir avec Kendall Jenner. Catlyn Jenner a quelques opinions sur leur relation. Voici ce qu’elle avait à dire.

Harry Styles dans The Late Late Show avec James Corden avec Tracee Ellis Ross et Kendall Jenner | Terence Patrick / CBS via .

Caitlyn Jenner a-t-elle quelque chose de gentil à dire sur Harry Styles?

Selon E News, Jenner a parlé du chanteur pop dans l’émission de radio Capital Breakfast avec Roman Kemp. Jenner a déclaré: «Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois lors d’un événement avec Kendall et il ressemblait à un gentleman. J’ai entendu dire qu’il joue au golf, c’est bien. ”

Selon Outlook India, Jenner a déclaré que sa fille avait toujours des sentiments positifs envers Styles. Jenner a commenté «Kendall parle toujours très bien de lui, et, oui, je pense qu’ils l’ont fait [have a good connection]. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais oui. “

Kemp, un autre concurrent de Je suis une célébrité… Sors-moi d’ici !, a dit que ce serait “incroyable” si Styles et Kendall recommençaient leur relation. Caitlyn a soutenu l’idée. Les styles ont certainement fait bonne impression.

Caitlyn a répondu «Ouais, je suis d’accord! Vous savez, j’ai beaucoup de filles et voyez-vous ce qu’elles ramènent parfois à la maison, c’est juste comme: «Qu’est-ce que tu penses?!» Mais je garde la bouche fermée, je n’évoque pas ça. “

Quelle autre célébrité Caitlyn Jenner aimerait-elle sa fille à ce jour?

Caitlyn Jenner avait beaucoup à dire sur Harry Styles | Gilbert Carrasquillo / FilmMagic

Si cette flamme n’est pas rallumée, Caitlyn a une autre idée. Elle espère que sa fille sort avec un autre candidat sur Je suis une célébrité… Sors-moi d’ici !, une chanteuse nommée Myles Stephenson. “Eh bien, Myles en ce moment a en quelque sorte le premier choix parce qu’il est un si bon chef! Il peut cuisiner, il peut vraiment cuisiner! »

Stephenson n’est pas aussi connu que Styles (peu de gens le sont), alors voici un rappel de sa carrière. Il est surtout connu pour son temps dans un groupe de garçons appelé Rak-Su. Rak-Su avait une chanson à succès en Grande-Bretagne appelée “Dimelo”.

Rak-Su a fait un passage dans la populaire série télévisée britannique The X Factor avant de se séparer. The X Factor est aussi le spectacle qui a réuni One Direction. Grâce au temps de Styles sur une émission de télé-réalité et à son appartenance unique à un groupe de garçons, lui et Stephenson pourraient avoir plus en commun qu’il n’y paraît.

Harry Styles a-t-il quelque chose à dire sur Caitlyn Jenner?

Harry Styles invité-hôtes The Late Late Show avec James Corden | Terence Patrick / CBS via .

Que pense Styles de l’aînée Jenner? Nous ne savons pas. Il ne semble pas avoir parlé d’elle publiquement, ce qui est compréhensible – ils ne se sont pas beaucoup croisés.

Cependant, Styles est très favorable aux personnes transgenres. Selon Out, il a déclaré à ses fans à Stockholm: «J’adore chacun d’entre vous. Si vous êtes noir, si vous êtes blanc. Si vous êtes gay, si vous êtes hétéro, si vous êtes transgenre. »

Il a ajouté: «Qui vous êtes, qui vous voulez être. Je t’encourage. J’adore chacun d’entre vous. “Il semble que Jenner le soutient également – tant que Kendall ne tombe pas amoureux de Stephenson à la place.