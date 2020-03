Caitlyn Jenner veut rejoindre The Real Housewives of Beverly Hills

2020-03-25 23:30:04

Caitlyn Jenner “pourrait” se voir “rejoindre” The Real Housewives of Beverly Hills “aux côtés de son amie proche Sophia Hutchins.

La star de téléréalité de 70 ans – qui était auparavant connue sous le nom de Bruce Jenner avant de devenir transgenre en 2015 – pourrait être programmée pour apparaître dans la série Bravo reality dans un avenir proche, car elle a admis qu’elle aimait regarder la série, et ne dirait pas non si on lui offrait une pièce.

Lors d’une interview avec ‘Entertainment Tonight’, la proche amie de Caitlyn, Sophia Hutchins, a déclaré: “Je serais sur [RHOBH] en deux secondes. ”

Et Caitlyn a ajouté: “J’ai regardé un épisode avec vous il y a deux nuits, et honnêtement, je me suis lancé dedans. Vous savez, j’ai fait de la télé-réalité presque toute ma vie – le sport est la télé-réalité – et je regardais et en disant: “Je pouvais me voir entrer avec une partie du drame.” ”

Sophia a ensuite demandé à Andy Cohen – qui était auparavant vice-président de la programmation originale de Bravo, et qui héberge désormais “ Watch What Happens Live ” sur le réseau – de prendre contact avec eux pour les faire participer à l’émission.

Le couple – dont on dit qu’il sortait ensemble, mais qui a toujours nié toute spéculation – a également parlé de leurs femmes au foyer “préférées”, avec lesquelles elles ont un lien personnel.

Sophia a dit: “La mienne est Lisa Rinna, haut la main. Je poste toujours des vidéos de danse avec Lisa Rinna inspo. Je pense que c’est une émeute.”

A quoi Caitlyn a répondu: “J’aime Lisa. Je la connais depuis des années, des années et des années … Parlez de quelqu’un qui se réinvente toujours … Elle est drôle et amusante.”

Et si elle ne parvient pas à décrocher un rôle dans la série, la star de “ I Am Cait ” tient à écrire une suite à son mémoire de 2017 “ Secrets of My Life ”.

Elle a expliqué: “J’y ai pensé. Au cours des cinq dernières années, j’ai vécu beaucoup de choses et je pense qu’il y a beaucoup plus à dire sur mon histoire, ma vie et les problèmes qui se posent. Je pense au début, je ne savais vraiment pas grand-chose sur la communauté trans, l’environnement dans lequel je me trouvais. J’ai fait des erreurs, dit des choses que je ne pensais pas être mauvaises, mais tout d’un coup, les choses ont changé.

“Je pense juste que j’ai en quelque sorte beaucoup à dire. C’est une chose à laquelle j’ai pensé – où nous en sommes aujourd’hui. Au cours des dernières années, j’ai créé ma propre fondation [and] a pu amasser beaucoup d’argent et le donner à de nombreuses organisations trans. “

