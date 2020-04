Callen fait une grande annonce et l’équipe cherche un partenaire d’un ancien opérateur technique

NCIS

pourrait être fait pour la saison, mais NCIS:

Los Angeles a encore quelques nouveaux épisodes. Voici tout Showbiz

Cheat Sheet connaît NCIS: Los Angeles Saison 11, épisode 21.

L’équipe cherche un ancien partenaire technologique du NCIS

Chris O’Donnell et Daniela Ruah | CBS via .

Pendant NCIS: Los Angeles Saison 11, épisode 21 (intitulé

“Murder of Crows”), l’équipe recherche un ancien partenaire technologique du NCIS. Ils commencent

la recherche de son partenaire après qu’ils soupçonnent qu’il pourrait travailler avec le pistolet

des coureurs qu’ils n’ont pas abattus il y a des années.

Les stars invitées dans cet épisode incluent Duncan Campbell en tant que NCIS

Agent spécial Castor, Adam George Key en tant qu’officier du LAPD Harrison, Patricia De

Leon comme Ellie Martinez, et Anna Akana comme Rhea Moretti.

Callen fait une grande annonce

Callen décide de faire un grand pas dans sa vie personnelle. Dans cet épisode, il va parler à Sam de ses plans pour faire passer sa relation avec Anna (Bar Paly) au niveau supérieur. Callen veut s’installer avec Anna, mais on ne sait pas à quoi cela ressemblera.

Nous ne serions pas surpris si Sam a une annonce à lui à l’avenir. Au cours de la saison 11, épisode 20, nous voyons Sam frapper à la porte de sa copine, Katherine Casillas. La scène se termine avec lui en disant: “J’ai été impatient de vous voir toute la journée.”

Deeks est déçu

Eric Christian Olsen et Daniela Ruah | Monty Brinton / CBS via .

Durant cet épisode, Deeks a une déception majeure. Il est

se sentir blessé après que son bar ait reçu un avis négatif. Ceci est une pilule dure pour

Deeks à avaler, puisque l’établissement est sa fierté et sa joie. C’est le bar

où l’équipe de Los Angeles vient se détendre après une longue journée de travail.

Au cours de la saison 11, épisode 20, Deeks est fier de montrer son

bar (qu’il décrit comme “le bar le plus cool de Los Angeles”) à l’agent

Devin Rountree. Quand Devin demande à Deeks s’il possède vraiment le bar, Kensi dit

il ne possède que la moitié du bar.

“Je suis le cerveau de cette opération, et il ressemble plus à vous

sais, la rate », plaisante Kensi. Deeks n’est pas d’accord, disant qu’il est plus fonctionnel

organe, comme le pancréas. Sam intervient et dit que Deeks est un ganglion lymphatique et

Fatima (Medalion

Rahimi) dit que Deeks est un peu comme le gros intestin.

Que s’est-il passé pendant «NCIS: Los Angeles» Saison 11, épisode 20

Pendant NCIS: Los Angeles, saison 11, épisode 20

(intitulé «Knock Down»), l’équipe s’associe au ministère de la Justice.

Ils aident le ministère à enquêter sur un pyromane qui est

planifier une attaque contre une maison sûre du FBI. La maison sûre cache une politique

activiste demandant l’asile.

De plus, Eric fait face à l’absence de Nell. Au début

de l’épisode 19, Nell a dit à Kensi qu’elle ne voulait plus être un agent du NCIS.

Cependant, Kensi et Hetty lui recommandent de prendre un peu de recul à la place

de prendre une décision hâtive.

Lire la suite: Pourquoi

“NCIS: Los Angeles” Star LL Cool J a décidé de devenir acteur

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo