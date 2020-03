Cameron et Lauren Spill sur leur connexion, famille, chaîne YouTube

Love Is Blind de Netflix est son dernier smash, et malgré les critiques de la série de rencontres en réalité et les petites controverses, les téléspectateurs ne peuvent s’empêcher d’être intrigués par les concurrents. Des étrangers tombant amoureux sans se regarder les uns les autres?

Cela a transformé les sceptiques en croyants et les romantiques désespérés en romantiques pleins d’espoir. Tout le monde n’est pas arrivé dans l’allée, mais l’histoire d’amour de Cameron Hamilton et Lauren Speed ​​est la vraie affaire.

L’émission de retrouvailles peut encore faire parler les gens, mais dans une conversation plus intime, Lauren et Cameron ont parlé du moment où ils ont dit le mot «L», de la façon dont leurs familles s’adaptent et de la suite.

«Love Is Blind» met en vedette Cameron Hamilton et Lauren Speed ​​| Jason Mendez / .

La vitesse dit que chaque jour «est une aventure»

Au cours d’une interview avec PeopleTV, Lauren et Cameron se sont souvenus de leur passage dans la série et se sont déclarés francs sur la façon dont ils se sont adaptés l’un à l’autre au cours de la dernière année et demie.

Ils ont décidé de faire de Cameron le lieu de leur mariage, et il a plaisanté en disant que ce n’était plus un «tapis de célibataire stérile».

Il est heureux que Lauren ait fait en sorte qu’elle se sente comme chez elle et ait ajouté ses propres touches. Lauren dit qu’elle a appris à quel point Cameron est patiente (il dit la même chose à son sujet) et qu’il l’a vraiment récupérée.

Elle a également mentionné qu’ils faisaient les choses à l’envers depuis qu’ils se sont mariés puis sont sortis ensemble, mais c’était une aventure.

Lauren et Cameron ont réalisé leur amour tôt

Le couple a revisité le moment où ils ont prononcé le

mots, “Je t’aime” dans l’émission et comment ils se sentaient avant et après. Ni l’un ni l’autre

ils se sont rappelés combien de jours il leur a fallu pour réaliser leurs sentiments, mais

ils reconnaissent qu’ils sont tombés rapidement.

“Je me souviens juste d’avoir eu chaud et en sueur comme” Oh ce qui se passe ”

mais juste comme, je ne peux plus lutter contre ça. ” dit Lauren. “C’est comme ça que je me sens

et je veux lui faire savoir. Et il l’a dit si vite et je me suis dit “Oh snap.

Nous y sommes vraiment, oui. “

Cameron a convenu qu’il devait aussi cesser de combattre ses sentiments et a appris à être vulnérable. Ils sentent tous les deux que leur attirance et leur connexion dépassaient tout ce qui était physique.

Depuis la fin de “Love Is Blind”, tout est positif

En ce qui concerne leurs familles, Cameron et Lauren ont partagé qu’elles ont pu mélanger leurs beaux-parents sans aucun problème. Ils ont même passé les vacances ensemble et Cameron a dit que c’était “beau”.

De plus, Lauren a déclaré à People TV qu’elle n’avait pas eu de commentaires négatifs en tant que couple interracial. Les gens leur montrent de l’amour et se sentent inspirés par leur histoire d’amour.

Bien que Cameron n’ait aucun doute sur son avenir

avec Lauren, elle admet qu’elle avait peur que les choses avancent si vite. Mais

ils sont amoureux!

Pour aller de l’avant, les tourtereaux prévoient de lancer YouTube

canal pour que les gens puissent voir à quoi ressemble leur vie familiale et rencontrer leur famille

membres. Lauren dit qu’ils sont parents de chiens et Cameron a ajouté qu’il veut que les téléspectateurs

voir leur vie quotidienne, leurs familles et leurs aventures.

Si vous n’avez pas encore regardé Love Is Blind, regardez la première et la seule saison sur Netflix pour voir qui d’autre est tombé amoureux de la série.