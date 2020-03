Camila Cabello apprend à Shawn Mendes à parler espagnol

2020-03-26 20:30:07

Camila Cabello enseigne à Shawn Mendes à parler espagnol pendant leur période d’auto-isolement, tandis qu’il lui apprend à jouer de la guitare.

Le couple a passé du temps ensemble à Miami, en Floride, au milieu de la pandémie de coronavirus, et Camila a maintenant révélé qu’ils s’enseignaient de nouvelles compétences pour tirer le meilleur parti de leur temps à l’intérieur.

Alors que Camila enseigne à son petit ami comment communiquer en espagnol, le hitmaker «In My Blood» a donné des cours de guitare à Camila.

Posant une photo sur son histoire Instagram d’elle-même tenant une guitare, la chanteuse de 23 ans a écrit: “Shawn m’apprend cela [guitar] et je lui enseigne l’espagnol, dans les mots de dababy, LETS GOOOO (sic) ”

Shawn, 21 ans, n’est pas la seule star à apprendre une nouvelle langue en quarantaine, car la star de One Direction, Harry Styles, a récemment admis qu’il apprenait l’italien tout en fréquentant des amis dans leur “capsule d’auto-isolation”.

Le chanteur ‘Adore You’ a révélé: “C’est un peu difficile mais ça va – j’ai de la chance que je sois avec des amis dans notre petit pod d’auto-isolation sûr. C’est une période très étrange mais nous faisons juste attention, en écoutant à la musique, jouer à des jeux, faire des masques – vous savez, les trucs de quarantaine classiques!

“C’est le moment idéal pour apprendre une nouvelle compétence et essayer un nouveau passe-temps ou quelque chose, non? Nous n’avons que du temps. J’apprenais l’italien et je suivais des cours de langue des signes.”

Pendant ce temps, Camila est déjà allée sur Instagram pour demander à ses fans de participer à une “méditation de bonté aimante” dans le but de rassembler les gens au milieu de la pandémie.

Dans une longue légende, elle a écrit: “Dans des moments comme ceux-ci, en particulier en tant que jeunes, même si nous sommes en bonne santé, il est important de pratiquer la compassion et d’aider les autres qui pourraient souffrir. Nous sommes dans le même bateau, ne soyons pas indifférents pour les autres, il est de notre responsabilité de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de tous. L’empathie pour la réalité et la solidarité des autres pourraient faire la différence dans des moments difficiles comme celui-ci.

“Nous ne pouvons pas penser que nous ne serons pas affectés parce que nous nous sentons jeunes et en bonne santé. Nous avons des parents, des grands-parents, des amis et des voisins, et nous ne voulons pas faire partie du problème lorsque nous pourrions faire partie de la solution. . Je voudrais donc que vous preniez 10 minutes de votre journée aujourd’hui pour rechercher la méditation de bonté aimante sur Calme ou YouTube. (Sic) “

