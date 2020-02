Camila Cabello dit que les biscuits digestifs au chocolat sont «incroyables»

2020-02-21 15:30:05

La hitmaker de La Havane, Camila Cabello, a avoué qu’elle adore les biscuits digestifs au chocolat.

La pop star de 22 ans vit actuellement dans la campagne anglaise pendant qu’elle tourne le nouveau film “ Cendrillon ”, et Camila a révélé que les biscuits enrobés de chocolat sont l’une des choses qu’elle aime le plus passer du temps en Grande-Bretagne.

Interrogée sur les coutumes britanniques avec lesquelles elle s’est familiarisée, Camila – qui a d’abord trouvé la gloire dans le cadre de Fifth Harmony – a déclaré à Vogue: “Avez-vous déjà eu un digestif? C’est comme un cookie britannique vraiment célèbre et il a du chocolat d’un côté … c’est très bien.

“Nous allons avoir ça avec notre thé en ce moment. Vous le trempez, il fond dans la bouche – c’est incroyable!

“De plus, les boutons de chocolat Cadbury sont vraiment bons. Fish and chips, trempés dans beaucoup de vinaigre – c’est ce qu’ils ne vous disent pas, vous devez le tremper dans beaucoup de vinaigre. Nando est avec une sauce péri-péri.” .. ”

Camila a sorti son deuxième album solo, ‘Romance’, en décembre.

Et la beauté brune – qui sort avec sa compatriote pop star Shawn Mendes depuis juillet de l’année dernière – a récemment avoué être ravie de la réponse de ses fans.

Camila – qui a collaboré avec son petit ami sur le single à succès ‘Senorita’ – a déclaré: “C’est incroyable [to see reactions online].

“J’ai juste aussi les fans les plus adorables et les plus incroyables du monde, et juste voir leurs réactions et voir à quel point ils sont investis dans la musique et voir à quelles chansons ils se connectent et ils ont juste fait remarquer les choses dans l’album passionnant et gratifiant.

“Je pense que, écrire l’album est incroyable, mais la deuxième meilleure chose est le jour de la sortie et de voir ce que tout le monde dit.”

