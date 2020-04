Camila Cabello et Shawn Mendes surprennent les patients avec une visite virtuelle

2020-04-09 02:30:06

Camila Cabello et Shawn Mendes ont surpris des patients d’un hôpital pour enfants avec des visites virtuelles au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les hitmakers de “ Señorita ” – qui sont en couple depuis 2019 – s’auto-isolent actuellement ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus et ont utilisé leur temps à la maison pour appeler par vidéo un certain nombre de patients à l’Hôpital national pour enfants de Washington D.C.

Camila et Shawn ont fait équipe avec la Ryan Seacrest Foundation pour réaliser ce genre d’acte mardi (07.04.20).

Un article du compte Instagram de la fondation disait: “Lorsque vous répondez à un appel vidéo et que @camila_cabello et @shawnmendes sont à l’autre bout … Disons simplement que les larmes de joie continuent de couler chez @childrensnational. (Sic)”

Pendant les appels, Camila et Shawn, 21 ans, ont répondu à quelques questions, dont celle d’un patient qui a demandé à la chanteuse de La Havane à quoi ressemblait la distanciation sociale avec son petit ami.

Camila a répondu: “C’est le plus amusant. Il a fait des œufs de brocoli aujourd’hui. Avez-vous déjà entendu parler d’œufs de brocoli? Ça a l’air terrible, mais ça avait bon goût.”

Une autre a interrogé Camila sur son processus de création, à laquelle elle a dit: “Je me contente d’écrire à chaque fois que je ressens une émotion ou … si je suis comme, journalisé ou si je suis comme quelqu’un à propos de quelque chose. Chaque fois que je ressens quelque chose en particulier, j’aime simplement écrire des notes sur mon téléphone. Chaque fois que je me sens inspiré ou que j’écris un album et que je suis en studio … parler de ce que je ressens et [a producer will] jouez-moi une progression d’accords ou une sorte d’instrument qui correspond à l’ambiance de ce que je ressens … Chaque fois que j’écris les notes sur mon téléphone, cela tourne généralement autour d’un titre. ”

Pendant ce temps, la chanteuse de 23 ans a récemment révélé qu’elle et la chanteuse “ In My Blood ” s’enseignaient de nouvelles compétences pendant leur temps d’isolement.

Posant une photo sur son histoire Instagram d’elle-même tenant une guitare, elle a écrit: “Shawn m’apprend ceci [guitar] et je lui enseigne l’espagnol, dans les mots de dababy, LETS GOOOO (sic) “

