Camila Cabello: Etre amoureux est épuisant

2020-03-08 23:30:05

Selon Camila Cabello, elle se sent “épuisée” par sa relation avec Shawn Mendes.

La pop star de 23 ans sort avec la chanteuse depuis juillet, et bien que Camila aime passer du temps avec Shawn, elle admet également que cela peut être épuisant mentalement et émotionnellement.

Elle a concédé qu’être amoureux “vous l’enlève”.

Camila et Shawn, 21 ans, ont uni leurs forces pour leur hit “ Senorita ” en 2019.

Et la beauté brune – qui a d’abord trouvé la gloire dans le cadre de Fifth Harmony – aimerait travailler plus souvent avec Shawn.

Elle a déclaré à Capital FM: “Je veux plus, nous voulons plus mais honnêtement, nous sommes dans la vingtaine.”

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient simplement trop occupés pour se réunir en studio, Camila a expliqué: “Non, même pas comme ça. Tout comme être amoureux est épuisant, cela vous enlève.

“Nous ne pouvons même pas aller au studio, nous ne pouvons pas, oui. Nous essayons de nous calmer!”

Lorsqu’on lui a demandé si Shawn et elle étaient préoccupées “par d’autres moyens”, Camila a répondu: “Je voulais dire émotionnellement!”

Camila vit actuellement dans la campagne anglaise pendant qu’elle tourne le nouveau film “Cendrillon”, et la pop star a admis aimer certains aspects de la culture britannique.

La chanteuse a révélé qu’elle aimait diverses friandises britanniques, y compris les biscuits digestifs au chocolat.

Interrogée sur les coutumes avec lesquelles elle s’est familiarisée, Camila a déclaré dans une interview vidéo avec Vogue: “Avez-vous déjà eu un tube digestif? C’est comme un cookie britannique vraiment célèbre et il a du chocolat d’un côté … c’est vraiment bon.

“Nous allons avoir ça avec notre thé en ce moment. Vous le trempez, il fond dans la bouche – c’est incroyable!

“De plus, les boutons de chocolat Cadbury sont vraiment bons. Fish and chips, trempés dans beaucoup de vinaigre – c’est ce qu’ils ne vous disent pas, vous devez le tremper dans beaucoup de vinaigre. Nando est avec une sauce péri-péri.” .. “

