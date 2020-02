Camila Cabello explique la pause sur les réseaux sociaux

2020-02-05 07:30:04

La hitmaker de “La Havane” Camila Cabello est revenue sur les réseaux sociaux et a expliqué qu’elle avait besoin “d’un peu d’espace”.

Camila Cabello est revenue sur les réseaux sociaux après s’être sentie “dépassée”.

La star de 22 ans s’est ouverte sur sa récente pause sur Instagram – qui l’a vue se taire sur la plate-forme pendant une semaine jusqu’à ce qu’elle publie sur le Super Bowl, et elle a expliqué plus tard qu’elle avait besoin de “un peu d’espace”.

Elle a écrit: “Bonjour !!!! généralement quand je prends ces pauses sur les réseaux sociaux, c’est parce que j’ai besoin d’espace ou de temps – je pense qu’il est sain de savoir quand vous avez besoin de temps pour vous-même, c’est ma plus grande chose que j’ai ‘ai travaillé sur cette année jusqu’à présent est d’écouter mon intuition et ce dont mon corps et mon esprit ont besoin !!!!

“Quand je me sens dépassé ou surstimulé, je suis comme … ok je dois me donner un peu de place pour ralentir. Mais vous me manquez et je vous aime les gars !!!! (sic)”

La hitmaker de “ Havana ” a révélé qu’elle était à Londres en ce moment pour le tournage du prochain remake de “ Cendrillon ”, tandis qu’elle a également taquiné un prochain clip.

Elle a ajouté: “Comment allez-vous les gars?! Comment va la vie !! Comment vont vos cœurs! Je vais lire certains des commentaires et répondre (sic)”

Les commentaires de Camila interviennent après qu’elle ait félicité Shakira et Jennifer Lopez pour leur spectacle inspirant à la mi-temps du Super Bowl ce week-end.

Elle a écrit: “J’étais stupéfaite hier soir en regardant ces deux femmes latines vibrantes, puissantes et inspirantes donner un spectacle pour le monde hier soir !!!!!

“@shakira @jlo merci d’avoir montré aux filles du monde entier que vous pouvez être qui vous voulez dans cette vie – et faites-le avec grâce, force, joie, gentillesse et beaucoup de badassness !!! (sic)”

Et le chanteur – qui a eu des mots aimables pour J Balvin et Bad Bunny pour leur implication dans la performance – a également remercié Demi Lovato d’être “humain”.

Elle a poursuivi: “@ddlovato vous avez si bien chanté l’hymne, avec tant de confiance et de grâce dans vos yeux, merci de nous avoir tous inspirés sur cette scène et la scène des Grammys la semaine dernière quand vous nous avez montré à quel point il y avait de courage et de beauté d’être vulnérable et d’être simplement … humain. (sic) “

Mots clés: Camila Cabello, Shakira, Jennifer Lopez, J Balvin, Bad Bunny, Demi Lovato

Retour au flux

.