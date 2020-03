Camila Cabello fête ses 23 ans à Blackpool

2020-03-04 07:30:06

Camila Cabello a célébré son anniversaire à Blackpool mardi (03.03.20) aux côtés de son petit ami Shawn Mendes et du casting et de l’équipe de ‘Cendrillon’.

Camila Cabello a célébré son anniversaire à Blackpool mardi (03.03.20).

Le hitmaker “ Senorita ” a célébré son 23e anniversaire à l’emblématique Blackpool Tower Ballroom dans la ville du nord de l’Angleterre, et son petit ami Shawn Mendes s’est envolé de sa maison à Toronto, au Canada, pour être avec elle le jour de son grand jour.

Camila – qui est dans la ville en train de filmer ‘Cendrillon’ – a posté des vidéos d’elle sur les réseaux sociaux dansant sur la musique, tandis que Shawn a dûment filmé depuis les alentours.

Kay Cannon, la réalisatrice de “Cendrillon”, a partagé un doux hommage à Camila, en postant une photo d’elle et de Shawn et en écrivant: “Sweet @camila_cabello fête ses 23 ans aujourd’hui !!! Célébrant le style” Cendrillon “. Joyeux anniversaire, Cinders !! !!! @shawnmendes (sic) ”

La fête était en effet sur le thème de Cendrillon avec un gâteau d’anniversaire en forme de citrouille, qui était orné des mots: “Si vous continuez à croire que le rêve que vous souhaitez se réalisera. Joyeux anniversaire Camila!”, Alors qu’il y avait aussi une pantoufle en verre sculpté dans de la glace, qui avait un message d’anniversaire gravé en elle.

Camila s’est rendue sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée pour remercier ses fans pour leurs messages de joyeux anniversaire, tout en utilisant également sa plate-forme pour sensibiliser à “l’une des pires crises humanitaires qui se produisent actuellement en Syrie”.

Aux côtés d’un selfie, elle a partagé: “C’EST MON ANNIVERSAIRE !!! les gars vous remercient pour tout l’amour de l’anniversaire, je vous aime absolument les gars et je suis tellement reconnaissante pour vous …

“Pour mon anniversaire, je veux attirer l’attention sur l’une des pires crises humanitaires qui se produisent actuellement dans le monde, en Syrie. 950 000 personnes ont été forcées de fuir leur domicile à cause de la violence à Idlib – certaines avec seulement les vêtements sur le dos. La plupart d’entre eux sont des enfants. Maintenant, ils vivent dans des camps de personnes déplacées par un froid glacial. Les familles ne devraient pas avoir à choisir entre mourir des bombes ou le froid glacial. Save the Children s’efforce de fournir de la nourriture, des couvertures et des couvertures aux familles déplacées. Ils essaient de protéger les enfants des familles, mais ils ont besoin de notre aide. Donc pour mon anniversaire, cela signifierait le monde pour moi si vous envisagiez de soutenir la réponse de Save the Children à cette crise humanitaire. Allez sur savethechildren.org pour aider Save the Children atteint les enfants dans le besoin. Je t’aime (sic) “

Mots clés: Camila Cabello, Shawn Mendes

Retour au flux

.