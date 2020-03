Camila Cabello veut que les gens méditent dans une épidémie de coronavirus

2020-03-17 07:30:05

Camila Cabello souhaite que les gens pratiquent la «méditation de bonté aimante» pendant l’épidémie de coronavirus, qui, espère-t-elle, protégera les personnes vulnérables.

La chanteuse de 23 ans s’est rendue sur Instagram lundi (16.03.20) pour encourager ses fans à pratiquer la forme de méditation – qui consiste à dire une petite prière pour vos proches – dans l’espoir de protéger les vulnérables de la propagation de la maladie respiratoire pseudo-grippale.

Dans une longue légende à côté d’une image d’elle-même en train de méditer, la hitmaker ‘Señorita’ a écrit: “Dans des moments comme ceux-ci, en particulier en tant que jeunes, même si nous sommes en bonne santé, il est important de pratiquer la compassion et d’aider les autres qui pourraient souffrir. Nous sommes dans tout cela, ne soyons pas indifférents aux risques des autres. Il est de notre responsabilité de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de tous.

«Nous ne pouvons pas penser que nous ne serons pas affectés parce que nous nous sentons jeunes et en bonne santé. Nous avons des parents, des grands-parents, des amis et des voisins, et nous ne voulons pas faire partie du problème lorsque nous pourrions faire partie de la solution. . Je voudrais donc que vous preniez 10 minutes de votre journée aujourd’hui pour rechercher la méditation de bonté aimante sur Calme ou YouTube. (Sic) ”

Camila a ensuite partagé ses propres instructions, tout en exhortant les gens à “rester en sécurité”.

Elle a ajouté: “Suivez simplement ces instructions: fermez les yeux et asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite et sentez la gravité ancrer votre corps à la surface de la terre et vous soutenir. Prenez trois respirations profondes, puis commencez à remarquer le flux naturel de votre respiration. conscient de l’inspiration, de l’expiration. Après chaque inspiration et expiration avec votre attention.

“Une fois que votre esprit s’est calmé. Imaginez tous les humains dans le monde en ce moment, les aînés, les personnes qui ont des problèmes respiratoires et qui sont vulnérables, imaginez les personnes vulnérables, imaginez leurs familles et dites:” Puissiez-vous être en bonne santé. Puissiez-vous être en sécurité ” . Puissiez-vous être libre de maladie. Puissiez-vous aller bien. Répétez jusqu’à ce que vous le ressentiez vraiment dans votre cœur – je vous aime les gars, veuillez rester en sécurité!

La chanteuse de “ La Havane ” n’est pas non plus la seule star à se tourner vers la méditation pendant l’épidémie, car Lizzo a récemment mis en ligne une vidéo de 30 minutes dans laquelle elle a guidé ses fans à travers une session apaisante.

