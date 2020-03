Camila Mendes encourage l’adoption de chiens

2020-03-23 ​​11:30:07

Camila Mendes a adopté un chien pour être son “compagnon de quarantaine” et a exhorté les autres à faire de même.

Camila Mendes a adopté un chien pour être son “compagnon de quarantaine”.

L’actrice de «Riverdale» a exhorté ses partisans à nourrir les animaux de leurs abris locaux parce que la pandémie de coronavirus a entraîné une forte baisse de l’adoption des animaux.

Camila a partagé une photo d’elle et de son chien en randonnée dans les bois et a écrit sur Instagram: “Mon petit compagnon de quarantaine câlin. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle.

“Les pls envisagent de favoriser un ami à fourrure avec tout ce temps que vous passez à la maison! J’ai adopté la truffe de @thelabellefoundation à Los Angeles, mais vous pouvez simplement tendre la main à vos refuges pour animaux locaux et voir comment vous pouvez aider.”

‘Queer Eye’ Antoni Porowski a favorisé un mélange pit-beagle nommé Neon de Austin Pets Alive! au Texas et a exhorté les autres à suivre son exemple.

Il a déclaré dans une vidéo partagée par le refuge: “Il est très important pour nous de soutenir les refuges locaux, car ils obtiennent beaucoup moins de circulation piétonne pendant cette folle pandémie.

“Si vous êtes prêt à adopter, je vous encouragerais à le faire … et si vous ne pouvez pas vous engager à adopter, j’encouragerais également le placement.

“Vous pouvez vous engager pour une semaine ou deux ou plus ou moins, et leur donner juste la belle qualité de vie qu’ils méritent, parce qu’ils sont des chiots et qu’ils aiment inconditionnellement.”

La semaine dernière, Camila Morrone a favorisé un joli pub husky et a qualifié le déménagement de “meilleure décision” tout en se mettant en quarantaine.

Elle a écrit: Encourager un chiot pendant cette période de quarantaine a été la meilleure décision. Pour tous mes amis qui manifestent un intérêt à le faire, FAITES-LE. Vous ne le regretterez pas. Ces douces créatures ont tellement besoin de vous. ”

Deux jours plus tard, l’actrice – qui sort avec Leonardo DiCaprio – a révélé qu’elle avait également élevé la sœur de son chien.

Elle a écrit: “Et puis c’est arrivé. Je suis officiellement obsédée par la famille d’accueil. Je ne pouvais pas supporter l’idée que Jack ne soit pas avec sa sœur, alors j’ai demandé si je pouvais aussi prendre Jill (à droite). Ces deux beautés recherchent un permanent [home] si tout va bien ensemble? “

