Camila Morrone exhorte les gens à élever un animal de compagnie tout en s’isolant d’elle-même, car elle dit que prendre un chiot husky a été “la meilleure décision” de sa vie.

Camila Morrone exhorte les gens à adopter un animal de compagnie tout en s’isolant.

Le modèle de 22 ans encourage un adorable chiot husky tout en passant du temps dans sa maison au milieu de la pandémie de coronavirus, et a demandé à d’autres d’envisager de faire de même.

À côté d’une photo d’elle avec le chiot, Camila – qui sort actuellement avec Leonardo DiCaprio – a écrit: “Favoriser un chiot pendant cette période de quarantaine a été la meilleure décision. Pour tous mes amis qui manifestent un intérêt à le faire, FAITES-LE. Vous avez gagné ne le regrette pas. Ces douces créatures ont tellement besoin de toi (sic) ”

Le message de la beauté a été repris par Julie Castle, PDG de Best Friends Animal Society, qui dit que c’est maintenant le “moment idéal” pour essayer de favoriser un animal de compagnie dans un refuge local, car de nombreuses personnes se retrouvent coincées à la maison avec beaucoup de gratuité temps à consacrer à un ami à fourrure.

Julie a déclaré: “Si vous n’avez pas d’animal de compagnie et que vous songez à en avoir un, c’est le moment idéal pour” l’essayer “en vous hébergeant depuis votre refuge local.”

Pendant ce temps, on ne sait pas si Camila passe son temps à s’isoler avec son petit ami Leonardo, bien qu’elle ait admis en décembre qu’elle n’était pas gênée par ceux qui avaient critiqué l’écart d’âge de 23 ans entre eux.

Elle a déclaré: “Il y a tellement de relations à Hollywood – et dans l’histoire du monde – où les gens ont de grands écarts d’âge.

“Je pense juste que n’importe qui devrait pouvoir sortir avec qui il veut sortir.”

Mais la mannequin et actrice peut comprendre pourquoi les gens sont fascinés par leur romance.

Elle a dit: “Je serais probablement aussi curieuse à ce sujet.”

Cependant, Camila a admis qu’il était “frustrant” que sa relation éclipse son travail, d’autant plus qu’elle avait gagné des éloges pour son rôle dans “Mickey et l’ours”, mais elle espère que cela changera bientôt.

Elle a dit: “Je pense de plus en plus maintenant que les gens voient le film, je me fais lentement une identité en dehors de ça.

“Ce qui est frustrant, car je pense qu’il devrait toujours y avoir une identité en plus de qui vous sortez.

“Je comprends l’association, mais je suis convaincu que cela continuera à se dérober et à être moins une conversation.”

