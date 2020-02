Camilla Luddington, star de Grey’s Anatomy, a appris cette compétence essentielle lorsqu’elle a représenté Kate Middleton

Camilla Luddington est bien connue pour son rôle de Dre Jo Karev dans la série à succès d’ABC Grey’s Anatomy. Dans la série depuis la saison 9, l’actrice d’origine britannique est capable de masquer son accent anglais pour parler comme quelqu’un qui vit aux États-Unis depuis sa naissance.

Avant Grey, le dialecte de Luddington était utile lorsqu’elle a décroché le rôle de Kate Middleton dans le film Lifetime 2011 William & Kate.

«Grey’s Anatomy’s» Camilla Luddington | Gilles Mingasson / ABC via .

Avant Grey Sloan

L’actrice britannique avait toute une liste de crédits à son nom avant de mettre sa blouse de laboratoire pour le drame médical ABC. Selon People, Luddington a joué Jane Bennet dans Pride and Prejudice and Zombies: Dawn of the Dreadfuls, une préquelle de la parodie de Jane Austen Pride and Prejudice and Zombies. La star de Grey a également joué de petits rôles dans CSI: Crime Scene Investigation et Days of Our Lives.

L’actrice a également été interprétée comme un habitué de la série de comédies dramatiques Showtime Californication dans sa cinquième saison, et dans la saison 5 du drame de vampires HBO True Blood.

Les gens ont rapporté que Luddington avait quelques points communs avec Middleton. Ils viennent tous les deux du comté britannique de Berkshire, et les deux femmes ont une formation universitaire impressionnante. Middleton a rencontré le futur époux, le prince William, à l’Université de St. Andrews, et Luddington a fréquenté l’Université d’Oxford.

Critiques mitigées

Lorsque Luddington s’est arrêté pour discuter avec Conan O’Brien sur son talk-show TBS en 2014, l’animatrice a évoqué son travail dans le film à vie sur les Britanniques. “Nous n’avons pas de durée de vie en Angleterre”, a-t-elle expliqué. “Ils ne comprennent pas que les films à vie sont des plaisirs ringards et coupables où vous pouvez avoir une bouteille de vin avec vos copines.”

Lorsqu’O’Brien a demandé comment le téléfilm sur le couple royal avait été reçu en Angleterre, l’actrice a révélé que le consensus était loin d’être louable. “Je savais que j’étais foutu des critiques avant même qu’il ne soit sorti parce qu’ils le comparaient au prochain discours du roi”, a déclaré Luddington, se référant au film primé aux Oscars 2010 avec Colin Firth, qui a remporté un Oscar pour le rôle principal. . «Ils pensaient que ça allait être un drame sérieux, peut-être légèrement controversé. Et puis il est sorti, et ils étaient comme “Qu’est-ce que c’est?”… Y compris ma famille. “

L’animatrice de Conan lui a demandé de développer les pensées de sa famille à propos de William et Kate, où elle a soigneusement choisi ses mots. «Ils pensaient que c’était intéressant», a-t-elle expliqué. «Je leur ai dit de ne pas m’envoyer d’avis, et ils ont pris beaucoup de plaisir à m’envoyer tant d’horribles critiques. Ils pensaient que c’était hystériquement drôle. »

Bien qu’il y ait eu des opposants, le film télévisé a en fait obtenu des accessoires décents du duc et de la duchesse de Cambridge. “Nous avons entendu que Will et Kate ont vu le film – d’un initié – et ils ont adoré”, a-t-elle déclaré à Access Hollywood en 2011 après la diffusion du film Lifetime.

Luddington a également vu une hausse de la mauvaise presse, notant que les critiques négatives ont fini par augmenter leur audience. “Ce qui est génial, c’est que beaucoup de gens se sont approchés de nous et ont dit:” Nous nous sommes branchés parce que nous pensions que ce serait le pire film jamais réalisé, apparemment, et nous l’avons adoré! “” “J’ai donc presque l’impression que la mauvaise presse a en quelque sorte aidé les gens à regarder et à vraiment se connecter. Donc, c’était génial.”

Vous ne savez pas faire la révérence? Demandez à Camilla

Luddington s’est arrêté aujourd’hui en 2018 pour discuter avec Kathie Lee Gifford et Hoda Kotb au moment du mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle. Puisque Kotb et Gifford assistaient aux fameux noces, ils ont demandé si Luddington pouvait leur donner quelques conseils sur la façon de faire la révérence.

L’actrice de Grey a confirmé qu’elle avait effectivement fréquenté la «Princess School» pour pratiquer les voies des Royals et a révélé qu’elle devait apprendre le geste pour son rôle dans le film à vie.

Luddington a ensuite donné aux co-hôtes une démonstration de la révérence parfaite. “Vous devez garder le dos bien droit, puis vous croisez la jambe et vous descendez le plus bas possible”, a-t-elle expliqué à Kotb et Gifford. “C’est un peu difficile. C’est aussi un peu de travail sur la jambe. “

Bien qu’il soit douteux qu’elle utilisera jamais la compétence royale au Grey Sloan Memorial, Luddington chérira certainement le souvenir de son temps en tant que princesse.