Camilla Parker Bowles a-t-elle vraiment encouragé Meghan Markle et la sortie du prince Harry de la famille royale?

Camilla Parker Bowles aurait participé à la sortie du prince Harry et de Meghan Markle. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur départ au début de l’année et sont actuellement de retour au Canada en restant à l’écart des projecteurs. Alors que Harry et Meghan planifient leur prochain déménagement, des sources anonymes affirment que Camilla a encouragé Meghan à quitter la famille royale et à «suivre son cœur».

Camilla Parker Bowles et Meghan Markle | Chris Jackson / Chris Jackson / .

Le prince Harry et Meghan Markle quittent la famille royale

Dans un geste étonnant, Harry et Meghan ont confirmé qu’ils sont

démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale au début de

Janvier. S’adressant à Instagram, les Sussex ont expliqué comment ils ne veulent plus

dépendent du financement public et passeront une partie de leur temps dans le Nord

Amérique.

Harry a rencontré d’autres membres de la famille royale après avoir fait cette annonce choquante. Après les réunions, la reine Elizabeth a publié une déclaration à l’appui de la décision du couple de se retirer.

Meghan Markle devient-elle aussi impopulaire que Camilla Parker Bowles? – La feuille de triche

Le prince William a averti le prince Harry que les choses bougeaient trop vite avec Meghan M… https://t.co/LcfCMgrvfr

Sa Majesté a également révélé que Harry et Meghan abandonneraient

leurs titres royaux de HRH et remboursera l’argent qui a été utilisé pour

rénover Frogmore Cottage.

Depuis, Harry est revenu au Canada pour retrouver Meghan et leur fils, Archie Harrison. La famille réside dans une luxueuse maison sur l’île de Vancouver et chercherait à acheter une maison dans la région.

Camilla Parker Bowles conseille Meghan Markle

Une source affirme que Camilla et Meghan partagent un proche

relation à huis clos. L’ancienne star de Suits serait penchée

sur Camilla, qui a connu une bonne partie des scandales royaux au fil des ans.

“Elle savait que cela était en préparation et a en fait dit à Meghan de

suivez son cœur et partez si elle en a besoin », a révélé l’initié.

Camilla Parker Bowles n’a pas toujours été facile dans la famille royale. Pendant des années, Camilla s’est engagée dans une liaison avec le prince Charles, qui était alors marié à la princesse Diana.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Leur histoire d’amour secrète est ce qui a vraiment poussé Charles et Diana

une part. Après leur divorce, Charles et Camilla ont commencé à sortir ensemble et

a fini par se marier en 2005.

La duchesse de Cambridge a fait face à un examen minutieux du public sur ce qui s’est passé entre Charles et Diana, même si elle a beaucoup fait pour réparer son image ces dernières années. Tandis que Camilla et Meghan se seraient rapprochées, la source affirme que Charles ignorait ce que les femmes planifiaient.

Camilla Parker Bowles agissait-elle derrière le dos du prince Charles?

Selon Radar

En ligne, l’initié dit que Camilla a aidé Meghan à planifier Megxit,

même si Charles voulait qu’elle ramène le couple dans la famille royale.

“Charles espérait que Camilla serait une influence apaisante, mais

il a été aveugle à ses intrigues et remuant qui se passe derrière son

retour », a déclaré la source.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles n’ont pas commenté les rumeurs entourant le Megxit. On a cependant demandé à Camilla si Harry et Meghan lui manqueraient lors d’un récent événement public. Après une courte pause, Camilla a répondu avec un simple «cours» avant de s’éloigner.

À la lumière de la réponse, l’initié affirme que Camilla aime

en remuant le pot. Elle est également très bonne pour jouer des deux côtés et a

développé tout à fait le politicien.

Pour compliquer encore les choses, la source insiste sur le fait que

Meghan lève les yeux vers Camilla et respecte son autorité. Cela dit, il y a du bon

raison de croire qu’il n’y a absolument aucune vérité sur les rumeurs concernant

L’implication de Camilla dans Megxit.

Camilla Parker Bowles prend du recul par rapport au drame

Malgré les informations contraires, Camilla n’a pas été impliquée dans les discussions entre Harry, la reine Elizabeth, Charles et William dans le sillage du Megxit. En fait, Camilla est restée derrière pendant que son mari essayait de raisonner avec Harry pour rester dans la famille royale.

Comme mentionné précédemment, Camilla a fait face à de nombreuses controverses

quand elle est devenue membre de la famille royale, mais elle n’a jamais

idée de partir.

L’idée que Camilla conseillerait à Harry et Meghan de faire un pas

va à l’encontre de tout ce qu’elle a enduré au fil des ans. Si quelque chose,

Camilla leur aurait dit de rester dans la famille royale et de remplir leur

devoir.

À moins que de nouvelles informations ne soient révélées, il est sûr de dire que

Camilla avait peu à voir avec la décision de Harry et Meghan de se retirer.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles n’ont rien dit sur la sortie de Harry et Meghan de la famille royale. Leur départ devrait être figé au printemps.