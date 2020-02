Camion de restauration Justin Bieber, cours de danse pour tout-petits avec James Corden

Justin Bieber a poursuivi sa “résidence” d’une semaine sur “The Late Late Show” en se levant à encore plus de manigances avec James Corden après s’être chamaillé à travers un segment entier de karaoké Covoiturage.

Cette fois, ils ont suivi les cours de danse hip-hop les plus difficiles de LA, enseignés entièrement par des tout-petits, puis ont pris la route pour collecter des fonds en faisant fonctionner leur propre camion de nourriture.

Derrière le volant, cette fois, personne ne se battait avec personne. En fait, du saut Justing était là avec des mots de soutien alors que James se retirait.

“Jusqu’à présent, vous allez très bien, je suis vraiment fier de vous”, a-t-il déclaré.

“Nous avons parcouru dix pieds, mais je l’apprécie,” répondit James.

De là, tout ce dont ils avaient besoin était un menu et une chanson thème – parce que chaque food truck a besoin d’une chanson thème, non? Justin a rapidement trouvé un simple crochet basé sur l’expression «mecs de la nourriture».

Et James est venu avec le menu parfait. “Vous êtes Canadien et je suis Britannique. Vous connaissez la meilleure nourriture que nous puissions faire?” demanda-t-il avant de répondre lui-même. “Tacos!”

Et donc, le Despetaco est né, et il avait même sa propre chanson thème. Justin a élargi le menu en offrant un sandwich au fromage grillé et ils étaient en route, tous les profits étant versés à la banque alimentaire de Los Angeles. Encore mieux, ils ont seulement demandé à leurs clients de payer ce qu’ils pensaient mériter.

Pour certains clients, voir simplement Justin Bieber était suffisant. Son “fan numéro un” a été stupéfait de le voir et prêt à risquer un plat même si elle a dit qu’elle était mortellement allergique au poisson. Il a promis que le fromage grillé était cuit sur un autre grill, mais en le livrant, James lui a quand même suggéré: “Ne le mange pas.”

Le tout a été un énorme succès, peut-être plus grand que ne le pensait l’un ou l’autre. Et quand ils ont réalisé qu’ils étaient dépassés et dépassés, c’était encore mieux que ce qu’ils devaient endurer en studio.

C’était probablement la chose la plus adorable que nous ayons jamais vue, car ces enfants travaillaient vraiment à l’avant alors que James et Justin essayaient désespérément (despataco?) De suivre leurs mouvements à volonté. L’un des enfants avait des mouvements vraiment meurtriers, tandis qu’une jeune femme était plus sur le va-et-vient et cet aliment de base pour tout-petit, sautant de haut en bas.

Nous avons adoré l’engagement de Justin à les suivre de haut en bas et tout autour et même à travers des roues de charrette si nécessaire. James devait y tracer la ligne.

Découvrez leurs mouvements de danse adorables et véritablement stimulants dans la vidéo ci-dessous:

