Candace Parker dit que les stars de la WNBA gagnent 10 à 20 fois plus à l’étranger

Alors que les hommes de la NBA peuvent gagner des millions par saison, les stars de la WNBA ne font qu’une fraction de leurs salaires. Selon Fortune, le salaire moyen des femmes oscille autour de 75 000 $.

Dans une interview avec “STEVE on Watch”, Steve Harvey’s la nouvelle série Facebook Watch, Candace Parker des Los Angeles Sparks, a pris conscience de ses jours de paie, après que l’hôte a posé des questions sur l’écart de rémunération “ridicule” entre les hommes et les femmes et si elle pensait que des progrès étaient en cours.

“C’est drôle parce que tout le monde me demandait:” Quel est ton travail hors saison, quel est ton travail d’été? ” En fait, c’est mon travail d’été, la WNBA, parce que je nourris ma fille à l’étranger “, a-t-elle révélé dans un clip TooFab exclusif.

“Je suis allée en Russie et j’ai joué pendant 5 ans, j’ai joué en Chine, j’ai joué en Turquie et l’argent là-bas est 10 à 20 fois plus que ce que vous gagneriez ici”, a-t-elle déclaré. “Quel est mon autre travail? En fait, c’est mon autre travail.”

Parker a joué pour l’UMMC Ekaterinburg en Russie pendant ses mortes saisons 2010-2015, avant de jouer pour les dauphins du Guangdong en Chine, l’équipe turque de Fenerbahçe Istanbul et les cerfs de Chine du Xinjiang Tianshan. Elle joue sur les Sparks depuis 2008 et a participé à deux reprises aux Jeux olympiques.

Notant que le salaire maximum de la WNBA était d’environ 125 000 $, Harvey a applaudi ses joueurs pour être des femmes d’affaires “intelligentes” et avoir trouvé plus d’argent là où ils pouvaient l’obtenir.

“Ces femmes sont des gens d’affaires, elles sont très intelligentes”, a-t-il déclaré. “Quand la WNBA ne joue pas, elles vont à l’étranger, elles font des millions. Elles font des millions, pour de vrai. Elles gagnent de l’argent réel. Elle ballonne!”

Parker a ensuite plaisanté en disant qu’elle “essayait de s’entendre [Harvey’s] niveau.”

Pendant l’entretien complet, tomber sur “STEVE on Watch” de mardi Parker s’ouvrira également “sur les dures réalités auxquelles la WNBA est confrontée – et où elle a trouvé son véritable succès”.