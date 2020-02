‘Captain Marvel 2’ et au-delà

À la fin de Spider-Man: loin de chez soi – avertissement de spoiler pour les semi-fans (au mieux) qui n’ont pas encore vu le dernier épisode de la phase 3 – la scène des crédits de fin laisse les fans de MCU sidérés. Et avec Captain Marvel 2 à venir (probablement dans le cadre de la phase 5), les surprises de Skrull ne font que commencer.

À la fin de Far From Home, Maria Hill et Nick Fury – les deux personnages en qui vous avez fait confiance pour l’intégralité du récit – se révèlent être des Skrulls déguisés, laissant le MCU prêt à manifester le mouvement de paysage complexe et basé sur la tromperie vers l’avant. Ainsi, ce ne sont peut-être pas les deux seuls personnages qui se révèlent être des Skrulls. Les métamorphes participant aux phases futures, tout reste possible.

Captain Marvel | Suhaimi Abdullah / .

Des nouvelles récentes suggèrent que Marvel pourrait à nouveau utiliser cette astuce; cependant, alors que les personnages participant peuvent être laissés dans le noir, le public peut être sur le secret la prochaine fois. Alors, que savons-nous, et qui dans le MCU peut se révéler être un Skrull déguisé?

Le MCU utilisera-t-il l’astuce Skrull pour introduire Deadpool dans “Captain Marvel 2?”

Selon We Got This Covered (WGTC), Marvel aurait voulu faire de Deadpool un Skrull lorsqu’ils introduiront les personnages dans le monde existant des Avengers. Le magasin suggère – en s’appuyant sur les mêmes sources qui savaient que Taskmaster serait le méchant de Black Widow et qu’Aladdin 2 était en développement avant les annonces – que le Merc with a Mouth pourrait apparaître comme un Skrull dans Captain Marvel 2.

La source note que l’un des éléments de l’intrigue les plus importants à venir de Captain Marvel 2 sera la révélation que plusieurs personnages existants sont en fait des Skrulls prétendant être les héros que les fans ont appris à connaître et à aimer. Et, l’un de ces soi-disant héros (s’il s’inscrit sous un tel terme générique) sera Deadpool. À partir de maintenant, Marvel Studios envisagerait d’introduire Deadpool de cette manière, avant d’introduire le vrai Merc une fois la menace gérée.

Le WGTC continue même d’expliquer pourquoi une telle introduction pourrait fonctionner, car Deadpool pourrait plus tard se moquer du cas d’une erreur d’identité – en utilisant son apparence extraterrestre comme un moyen de se moquer du MCU (et de ses héros associés) pour leur incapacité à voir à travers un faux. Quoi de plus Deadpool-esque?

Comment se déroulera «Captain Marvel 2»? Combien de personnages se révéleront être des Skrulls?

Si Captain Marvel 2 s’exécute avec ce récit de Skrull, cela pourrait être la base d’une invasion à grande échelle, conduisant à de multiples “faux” héros, et les possibilités restent infinies. Les nouveaux Avengers peuvent rejoindre le paysage, uniquement pour qu’un Skrull copie leur existence sur toute la ligne.

Selon le WGTC, Carol Danvers (et quiconque l’aidera dans son prochain épisode autonome) se rendra compte qu’ils combattent un ennemi, et le vrai Deadpool (et vraisemblablement d’autres personnages incarnés par Skrulls) viendra à la surface vers la fin de la Acompte Captain Marvel. Cependant, si les Skrulls gèrent une prise de contrôle à grande échelle, il est possible qu’ils soient la base de futurs mash-ups, volant des identités à gauche et à droite à mesure que le MCU progresse dans la phase 5 et au-delà.