‘Captain Marvel’ a abandonné une conception de personnage terrifiante

Ce n’est pas souvent qu’une franchise n’atteint son personnage avant 21 films. Pourtant, finalement, Captain Marvel a rejoint l’univers cinématographique Marvel en 2019. Le film – réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck – a surmonté une grande controverse dans certains cercles pour devenir l’un des plus grands succès du MCU. Naturellement, une suite est maintenant officiellement en route avec la star Brie Larson de retour.

Le succès du premier film d’un milliard de dollars est plus impressionnant si l’on considère le poids que le capitaine Marvel a dû faire. Il se déroule dans les années 1990, ce qui signifie qu’il sert de préquelle à presque tout le MCU. De plus, bien que le film se déroule principalement sur Terre, Captain Marvel est une aventure cosmique. Et il doit introduire un coin d’espace que nous n’avons jamais vu auparavant, à savoir les Skrulls.

Les acteurs et l’équipe de «Captain Marvel» à la première | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

«Captain Marvel» a présenté les Skrulls de manière surprenante

Dans les bandes dessinées, la guerre Kree / Skrull est un scénario majeur. Cependant, Marvel Comics fait une délimitation claire entre les héros guerriers des Kree et les monstrueux Skrulls. Dans Captain Marvel, ce conflit est initialement décrit de la même manière. Carol Danvers (Larson) se bat au nom des Kree, croyant qu’elle est du côté juste et droit.

Mais à mi-chemin de Captain Marvel, le film déplace le pendule dans l’autre sens. Plutôt que de diaboliser les Skrulls, nous découvrons Talos (Ben Mendelsohn) et son peuple sont en fait des réfugiés à la recherche d’un foyer. Leur monde natal détruit dans la bataille contre les Kree, les Skrulls passent instantanément des méchants aux alliés.

Cette décision pourrait frustrer les puristes de Marvel Comics. Mais c’est toujours un moyen efficace de renverser les attentes et de commenter la subjectivité de la guerre. Carol trouve même que son mentor, le Dr Wendy Lawson (Annette Bening), était Mar-Vell – un scientifique Kree qui est devenu un voyou – depuis le début. La touche Skrull informe l’histoire tout comme elle a fait le développement du film.

Les Skrulls étaient à l’origine censés avoir l’air beaucoup plus effrayants

Avec toute version MCU, une tonne de travail se produit pendant le processus de pré-production. Par exemple, nous avons beaucoup entendu parler de la façon dont, pour Avengers: Fin de partie, le rôle et l’apparence de Captain Marvel elle-même ont beaucoup changé. Tout d’abord, son entrée dans la bataille finale a été entièrement retravaillée. Ensuite, son costume a été changé pour mieux refléter la différence de temps entre les films.

Dans les deux cas, la raison des changements était basée sur l’histoire. Nous pensons que c’est aussi la raison pour laquelle Marvel n’a finalement pas opté pour un premier design pour les Skrulls. L’artiste Ian Joyner a récemment publié des concept-arts pour les Skrulls sur son Instagram. Comme le reconnaît Joyner, ce look était destiné aux soldats Skrull et était loin d’être définitif. Mais à en juger par la façon dont Captain Marvel se joue, il est logique que les cinéastes minimisent l’horreur.

Ce premier concept art rend les Skrulls beaucoup plus menaçants que dans le film final. La courbe abrupte de leurs visages et leurs angles aigus indiquent une nature sinistre qui, en fin de compte, n’est pas justifiée dans le film fini. Pour compliquer les choses, ce design de Skrull semble partager des éléments avec Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame Baddie Ebony Maw ainsi que le gobelin vert.

Comment les Skrulls affecteront-ils la phase 4?

Sur une note plus pratique, cette conception particulière pour les Skrulls aurait également été difficile à réaliser avec du maquillage. Dans Captain Marvel, Mendelsohn et les autres acteurs de Skrull portent clairement des prothèses. C’est beaucoup moins cher que de rendre ces caractères via CGI. De plus, la forme plus humaine de leurs têtes et de leurs visages crée une transition plus douce pour leur capacité à changer de forme.

En parlant de cela, les fans sont convaincus que nous n’avons pas vu le dernier des Skrulls. Dans le scénario de la bande dessinée “Invasion secrète”, de nombreux personnages préférés des fans se révèlent être des Skrulls. Il semble que la race extraterrestre ait lentement envahi la Terre au fil du temps. La scène post-crédits de Spider-Man: loin de chez soi indique également que les Skrulls ont un rôle plus important à jouer dans la phase 4.

Comment cela va-t-il correspondre à la façon dont les personnages sont introduits dans Captain Marvel? La dynamique entre les Kree et les Skrulls va-t-elle revenir, avec ces derniers comme méchants? Peut-être que Talos et son groupe sont l’exception bienveillante à ce qui est en réalité une race monstrueuse. Nous le saurons assez tôt, espérons-le.