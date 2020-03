‘Captain Marvel’ a beaucoup de haine, mais de nombreux fans conviennent qu’elle a le meilleur costume du MCU

Le costume d’un super-héros est tout pour symboliser leur puissance et apporter une esthétique spécifique au grand écran. Le public en a vu des preuves depuis des décennies, dès la première franchise de films de Superman. Après un certain temps, ces costumes commencent à devenir une marque familière symbolisant qui est le super-héros.

C’était le défi auquel le MCU a dû faire face lors de la première présentation d’une femme Captain Marvel. Atterrir Brie Larson pour jouer le rôle était déjà un coup d’État (sans doute). Concevoir son costume, cependant, nécessiterait de concevoir plus de détails que quiconque aurait pu le remarquer initialement.

Récemment, une image a été partagée sur les réseaux sociaux à partir du test d’écran de Larson. Cela montrait à tout le monde à quel point son costume était détaillé, sinon exactement comme il apparaissait à l’écran.

Le test d’écran de Brie Larson a offert un look différent

Brie Larson | Rick Rowell via .

Comme on l’a vu sur un fil Reddit récemment, Larson est vue dans son test à l’écran portant un costume Captain Marvel lumineux et coloré. Dans la photo, il est clair que Larson a également choisi de porter ses cheveux longtemps.

Les commentateurs ont noté à quel point elle avait l’air bien avec les cheveux longs, quelque chose a finalement changé dans le film. On peut se demander si tous les fans détestent Larson à endurer son rôle de Carol Danvers en raison d’un changement de dernière minute dans son apparence.

Peut-être que si l’équipe de production l’avait gardée comme elle l’avait fait dans ses plans de test, les critiques auraient été atténuées. Cependant, il était clair que c’était bien plus que cela et plus de puristes de la bande dessinée avaient du bœuf à faire du capitaine Marvel une femme.

C’est toujours dommage que Larson ait dû subir le plus gros des critiques des médias sociaux juste parce que les gens ne voulaient pas d’une femme dans le rôle ou à quoi elle ressemblait. Au moins, son costume semble avoir un consensus d’appel, si elle semble beaucoup plus lumineuse pendant la phase de test.

Un aperçu de la conception du costume du capitaine Marvel

Andy Park (directeur du département visuel des studios Marvel) a révélé un costume de capitaine alternatif Marvel. La ceinture a l’air tellement cool pic.twitter.com/Q2qO8efxss

– جوزفين (@JosphineMamdouh) 22 juin 2019

Le but du fil Reddit ci-dessus était de s’émerveiller devant le costume Captain Marvel et ce qu’il symbolisait. Les détails derrière la conception étaient étonnants, y compris le fait de placer plus d’éléments symboliques à l’intérieur que ce qui était facilement remarqué dans les théâtres.

Cette combinaison a été conçue par Andy Park, directeur du développement visuel des studios Marvel. Dans son aperçu du costume de l’année dernière, il a noté qu’il avait essayé d’imiter le dernier costume des bandes dessinées tout en le rendant pratique pour Brie Larson.

Une chose qui n’avait pas été remarquée auparavant était les formes triangulaires que Park avait placées dans le costume comme symboles du pouvoir. Ce qui est le plus intéressant, cependant, c’est la luminosité des couleurs sur la combinaison lors du test de Larson ci-dessus. Pourquoi il semblait plus lumineux dans les aperçus est assez curieux étant donné que les couleurs ont été atténuées dans le film.

La raison pour laquelle cela s’est produit est un peu un mystère, à part peut-être des inquiétudes concernant le costume qui éclipse la physionomie ou les expressions de Larson.

Le costume restera-t-il le même dans la prochaine suite?

Tout le monde sait qu’un Captain Marvel 2 arrivera dans les deux prochaines années. Il faut se demander si le costume sera révisé dans le but de mettre davantage l’accent sur le jeu de Larson. Beaucoup espèrent que la suite aura lieu après la fin du jeu plutôt qu’un autre flashback afin que l’accent puisse être mis sur le personnage principal.

Après avoir vu les photos de test ci-dessus, cela ne ferait pas de mal de permettre à Larson d’apparaître avec un costume plus brillant et des cheveux plus longs en fonction de la réponse positive. Marvel fait sans aucun doute attention, même s’ils semblent suivre leur propre chemin, quelle que soit la réponse du public.

Au moins, on sait maintenant que le costume avait beaucoup de réflexion créative. Le moins que Marvel puisse faire est de rendre les détails plus visibles dans le prochain film afin que le design d’Andy Park puisse devenir emblématique de l’histoire des films de super-héros.