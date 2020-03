Cara Delevingne n’est pas fan de Justin Bieber

Vous pouvez toujours compter sur Justin Bieber pour attiser les incendies de jeunes drames de célébrités en ouvrant sa bouche souvent sans surveillance. Ses commentaires de plongeon de droite puis d’emballement l’ont atterri dans un tas de potins peu flatteurs auparavant.

Cette fois, il a gagné la colère effrénée de l’amie de sa femme Hailey, Cara Delevingne, en participant à un jeu de classement d’amis sur The Late Late Show With James Corden. Delevingne n’a pas été amusé et est plus qu’heureux de le faire savoir à quiconque écoutera.

Qui est Cara Delevingne et pourquoi est-elle si folle?

Cara Delevingne | Edward Berthelot / .

Cara Delevingne est autant une déesse avisée des médias sociaux qu’elle est l’une des mannequins les plus recherchées de l’industrie. Non seulement elle est le modèle le mieux payé au Royaume-Uni, mais elle compte également 10 millions de followers sur Twitter et plus de 40 millions de fans passionnés sur Instagram. Delevingne élargit lentement ses talents en passant du défilé au grand écran avec un succès mitigé. Elle a joué dans le film de 2015, Paper Towns, et dans la série télévisée fantastique Carnival Row, l’année dernière.

La diva aux multiples facettes et polyvalente a également un œil sur le monde de la musique, le design de mode et l’écriture de livres avec plusieurs incursions notables dans chacune. En tant qu’influenceur social puissant et marque enviable à part entière, pourquoi Delevingne devrait-elle se soucier de ce que Justin Bieber dit à la télévision tard le soir? Ce n’est pas la première fois que les deux stars s’affrontent et ce ne sera probablement pas la dernière.

Comment Justin Bieber a-t-il bouleversé Cara Delevingne?

Hailey Bieber a beaucoup d’amis célèbres et son mari aurait dû savoir mieux que de nommer ses préférences en public. Au lieu de cela, il a sans hésitation nommé son favori comme Kendall Jenner avec Gigi Hadid comme deuxième choix.

Delevingne s’est retrouvé dans une troisième place peu flatteuse et cela ne convenait tout simplement pas à la jeune starlette. Elle a rapidement fait exploser Bieber sur les réseaux sociaux pour son camouflet.

La déclaration de Bieber sur l’émission a provoqué des halètements et des railleries de la foule dans le public. Il se précipita pour expliquer sa réponse. “Voici la chose, revenons-y. Je connais mieux Kendall. J’ai passé le plus de temps avec Kendall, vous savez, c’est une bonne amie à nous. Je n’ai pas passé beaucoup de temps avec Gigi et je n’ai pas passé beaucoup de temps avec Cara. ”

Son trafic de dos n’était pas suffisant pour Delevingne. Elle a fulminé publiquement, suscitant une variété de réactions de ses fans et disciples. Bieber n’a pas répondu et personne n’a entendu parler de la question de son épouse.

Est-ce juste des restes de rancune?

La querelle publique entre Delevingne et Bieber n’a rien de nouveau. Les allégations explosives d’intimidation de Taylor Swift par le directeur du dossier, Scooter Braun, ont fait brûler des pages de médias sociaux. En un rien de temps, Bieber s’est impliqué en prenant parti et en défendant Braun qui le représente comme son manager. C’était une autre mauvaise décision pour l’artiste de spectacle aux lèvres lâches, ce qui a suscité le dédain d’autres jeunes célébrités, y compris Delevingne.

Elle n’a tiré aucun coup de poing dans sa réprimande cinglante de l’opinion impopulaire de Bieber ainsi que dans la défense de sa femme.

Donc, même si la bagarre entre Taylor Swift et Scooter Braun s’est un peu calmée, cela ne signifie pas que Delevingne est prête à déclarer les Biebers comme ses meilleurs amis. Il n’est donc pas surprenant que le troisième rang de l’amitié publique de Bieber, Delevingne, à la télévision nationale, ait ébouriffé les belles plumes du mannequin.

Elle bouillonne toujours d’être bloquée par Bieber sur Instagram et il ne semble pas que le drame cessera de bourdonner les chronologies des médias sociaux pendant un certain temps. Les fans de Bieber sont convaincus que Delevingne fait une montagne d’une taupinière. Seul le temps nous dira comment et si Bieber marchera à nouveau par inadvertance sur les jolis orteils de Delevingne.