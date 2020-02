Cara Delevingne revient sur le fait d’être la plus petite amie préférée de Justin Bieber, Hailey Baldwin

Justin Bieber pourrait juste regretter d’avoir renversé ses tripes James Corden hier soir.

Apparaissant sur le segment “Spill Your Guts or Fill Your Guts” de l’animateur de fin de soirée – où les célébrités répondent soit à une question invasive, soit mangent une délicatesse dégoûtante – il a été invité à classer sa femme Hailey Bieber’s amis célèbres “de votre favori à votre moins préféré.”

Les choix: Gigi Hadid, Kendall Jenner et Cara Delevingne. Et Cara n’a pas aimé sa réponse.

Le chanteur a mis Jenner en premier, puis Hadid, puis Delevingne, expliquant qu’il connaissait le mieux Kendall et n’avait pas passé beaucoup de temps avec aucune des autres femmes. “Je n’ai rien contre ces gens. Ce n’est pas comme si je me disais ‘Vis Cara!'”, A-t-il expliqué. “Je ne veux pas manger le pénis d’un taureau. C’est ce que c’est.”

Delevingne a partagé un extrait du segment sur sa page Instagram vendredi matin, ainsi que deux photos d’elle avec Justin dans des moments plus heureux.

“Now vs. Then”, elle a sous-titré le poste. “Si vous n’avez rien contre moi, alors pourquoi ne me débloquez-vous pas? Je vous aime @haileybieber – il aurait juste dû manger le pénis de taureau.”

Sa petite amie, Ashley Benson, a clairement obtenu un coup de pied de la poste, en écrivant “😭🤣” dans les commentaires.

Alors que Bieber suit Kendall sur Instagram, il ne suit pas Cara ou les Hadids. Il n’y a aucun moyen de savoir s’il a bloqué Delevingne, qui suit Hailey, mais pas Justin.

Ce n’est pas la première fois que Cara appelle Justin sur les réseaux sociaux. Après que Bieber ait partagé un long post critiquant Taylor Swift pour avoir poursuivi Scooter Braun pour avoir acheté ses maîtres en juillet 2019, Cara a expliqué Justin dans les commentaires. Elle a également riposté à Hailey, qualifiant Justin de “gentleman” pour son poste.

“Gentleman? @Haileybieber @justinbieber, vous devez vous ennuyer”, écrivait alors Delevingne. “Je souhaite que vous passiez moins de temps à défendre les hommes et plus de temps à essayer de comprendre les femmes et à respecter leurs réactions valables.”

“En tant qu’homme marié, vous devriez élever des femmes au lieu de les abattre parce que vous êtes menacée”, a-t-elle poursuivi. “Je ne suis pas sûr que vous compreniez vraiment ce que sont des excuses. Ce problème dont @taylorswift parle est bien plus qu’une image et vous le savez. Comme vous l’avez dit, vous ne lui avez pas parlé depuis des années, ce qui signifie que vous ne comprends certainement pas la situation. Je le sais. ”

“Prenez du recul et essayez d’en tirer des leçons”, a-t-elle ajouté. “Nous devrions tous être dans la même équipe. Fin de l’histoire.”