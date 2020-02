Cara Maria Sorbello a expliqué exactement ce qui s’est passé avec l’ex Kyle Christie

Il y a toujours du drame sur The Challenge de MTV, car le jeu consiste à former des alliances et potentiellement à poignarder des alliés pour arriver à la finale. Et, bien sûr, il y a aussi beaucoup de romance. Cara Maria Sorbello joue au jeu depuis des années et elle est connue pour être une menace physique sérieuse. Mais elle est également connue pour ses multiples ex qu’elle a accumulés dans The Challenge au fil des ans.

Lorsque le concurrent britannique Kyle Christie a rencontré Sorbello pendant Vendettas, des étincelles ont volé. Malgré leur relation amusante et excitante, leur relation n’a pas duré. Et ils semblent tous deux avoir des opinions différentes sur ce qui s’est passé. Voici ce que Christie dit est arrivé à sa relation avec Sorbello, et ce que Sorbello a expliqué.

Kyle Christie admet qu’une femme à la maison lui a fait garder ses distances avec Cara Maria Sorbello

La romance de Christie et Sorbello semblait se dérouler assez bien tout au long de Vendettas. Mais tout s’est terminé brutalement une fois la saison terminée, et nous savons maintenant que les deux se jurent comme ennemis dans la série.

TV Guide note que Christie et Sorbello se sont visités hors caméra après Vendettas. Et ils semblaient tous les deux comprendre que leur relation ne pouvait pas devenir trop sérieuse car ils vivaient dans des pays différents. Mais par Final Reckoning, Christie explique qu’il était dans une situation relationnelle différente.

«J’étais avec cette fille modèle et j’étais assez proche d’elle. Elle m’a dit: «Je sais que vous travaillez dans la télé-réalité et ça va. J’ai compris. Je sais que tu vas devoir te connecter avec des filles dans la série, ‘mais elle savait que j’avais des sentiments pour Cara, alors elle a dit:’ Si tu t’entends avec Cara, si tu te connectes avec Cara, je ne sais pas veux rien avoir à faire avec toi ”, a déclaré Christie à TV Guide.

Christie a également ajouté que cela le rendait fou de voir Sorbello flirter avec d’autres hommes dans la maison, à savoir Paulie Calafiore, pendant le calcul final. Et Christie a semblé sceller la fin de sa relation avec Sorbello quand il a fait des avances sur une autre candidate au début de la saison.

Sorbello a donné son côté de l’histoire de la rupture

Le côté de Sorbello de l’histoire dépeint Christie sous un jour très négatif. Christie semble avoir dit à Sorbello qu’il avait une autre femme à la maison, mais Sorbello n’y a pas cru après avoir approché une autre femme dans la maison. Elle a dit à Betches que cela ne le dérangeait pas si Christie voulait être célibataire, mais il serait extrêmement jaloux si elle voulait aussi flirter avec d’autres hommes, créant un double standard injuste.

«S’il pouvait juste être un homme, il est entré et a dit:« Regarde, je veux coucher avec d’autres personnes. Soyons amis. Je veillerai toujours sur toi, je travaillerai toujours avec toi, mais je veux coucher avec d’autres personnes. “Je serais comme OK, tu es un idiot parce que je suis génial, mais OK Dites-le-moi! », A déclaré Sorbello à la publication.

Elle a également ajouté qu’elle savait que leur relation ne fonctionnerait pas en raison de la distance physique entre eux, et qu’elle était d’accord avec eux pour garder les choses décontractées. Mais c’est Christie qui «essayait de m’empêcher d’être avec d’autres personnes» malgré ses relations avec les autres acteurs.

“Très manipulateur! Et un menteur et un joueur! », A ajouté Sorbello.

Le drame Christie-Sorbello a conduit Sorbello à Paulie Calafiore

Alors que Christie et Sorbello auraient pu avoir une rupture amicale, ce navire a navigué. Mais cela a finalement attiré Sorbello dans les bras de Calafiore, qui reste son petit ami actuel.

«Je l’aimais beaucoup, j’étais attiré par lui. Quand je traversais toutes ces conneries avec Kyle, il m’a emmené dans le salon et a dansé avec moi, il m’a juste fait plaisir », a déclaré Sorbello à Betches. «C’était quelqu’un dont je voulais être autour de l’énergie. Et il savait tout de moi et de Kyle. »

Sorbello et Calafiore ont concouru pour de gros prix ensemble sur War of the Worlds 2, et ils font maintenant une pause dans Le Défi pour la saison 35. Quant à Christie, nous devrons voir s’il est sur la saison prochaine. Et s’il l’est, nous prendrons note s’il vient ou non dans l’émission, préoccupé par une relation présumée de chez lui.

