Cara Maria Sorbello et Paulie Calafiore abandonnent-elles «Le défi» pour poursuivre un autre type d’entreprise?

Le défi de MTV est diffusé à la télévision depuis plus de deux décennies, et il y a certains joueurs que nous disputons depuis des années. Cara Maria Sorbello a fait ses débuts avec Le défi de la viande fraîche 2. Et au fil des ans, elle a appris à aiguiser ses compétences physiques et à faire de la politique pour se rendre à plusieurs finales et remporter le grand prix à plusieurs reprises.

Sorbello a certainement prouvé qu’elle est une force avec laquelle il faut compter, mais certains autres candidats au Challenge n’aiment pas sa personnalité. Et sa relation avec sa concurrente Paulie Calafiore a également été critiquée. Maintenant, nous ne savons pas si Calafiore ou Sorbello feront un retour à l’émission – mais il semble qu’ils aient un plan de sauvegarde à la place. Voici ce qu’ils semblent faire.

Cara Maria Sorbello a déclaré qu’elle faisait une pause dans «The Challenge»

Les fans de The Challenge peuvent s’attendre à voir Sorbello entrer dans la série et dominer jusqu’à la fin. Mais il semble qu’après sa défaite de la saison 34 avec Calafiore, elle soit prête à faire une pause. Être sur le salon n’est pas seulement un défi physique, mais cela peut aussi provoquer des troubles mentaux chez les concurrents. Et Sorbello a fait allusion au fait qu’elle avait besoin de s’absenter du spectacle pour son bien-être personnel.

Selon Us Weekly, Sorbello a parlé au podcast Watch With Us de son avenir avec la série.

“Vous ne pouvez pas mettre une étiquette de prix sur le bonheur. Pendant si longtemps, j’étais, genre, tu sais que l’argent est si bon. Je ne peux pas dire non. J’avais besoin d’une petite pause pour ma propre santé mentale et mon propre bonheur, juste trouver ce qui me fait de nouveau et récupérer ma lumière », a déclaré Sorbello. Elle a également mentionné que si Calafiore choisissait de participer à l’émission, elle «resterait heureuse à la maison, travaillerait sur tout à la maison et l’encouragerait».

Elle publie maintenant sur Instagram toutes ses nouvelles entreprises de bien-être

Ceux qui suivent Instagram de Sorbello voient fréquemment des photos de ses chevaux, de ses vêtements de sport ou d’elle avec Calafiore. Mais depuis la fin de 2019 et le début de 2020, son contenu a été totalement différent – et cela a même amené ses followers à se demander si elle allait bien ou même avec Calafiore.

Le 7 janvier, Sorbello a posté une photo d’un bouton avec le mot «reset» dessus. Et après cela, elle a annoncé dans un autre article ses nouveaux plans pour un contenu de qualité.

“J’ai appuyé sur le bouton de réinitialisation pour 2020”, a déclaré Sorbello dans un autre article le 12 janvier. “J’ai tellement de contenu que je suis tellement excitée de commencer à montrer avec vous!”, A-t-elle annoncé à nouveau après avoir déclaré la “vieille Cara” Maria »est partie.

Puis, le 14 janvier, elle a publié une vidéo taquinant son «Guide de la personne paresseuse pour manger en bonne santé». «Je publierai de courtes vidéos avec des repas et des collations faciles à préparer qui vous aideront à rester en bonne santé lorsque vous manquez de temps, », A-t-elle expliqué – et il semble que ce soit dans cette direction qu’elle prenne ses entreprises personnelles maintenant qu’elle s’éloigne de MTV.

Paulie Calafiore renforce également sa présence sur les réseaux sociaux

Ce n’est pas seulement Sorbello qui espère capter l’attention de son public avec la santé et la forme physique. Calafiore publie également de nombreux contenus de fitness sur son Instagram.

“ENGAGEMENT! C’est ma promesse pour vous en 2020… Êtes-vous prêt à vous engager envers moi et vos objectifs de fitness cette année? », A-t-il légendé une vidéo Instagram le 13 janvier. Et dans la vidéo elle-même, il a annoncé qu’il ferait des vidéos en direct deux semaine pour montrer les séances d’entraînement à domicile. “Nous sommes ici, nous nous mettons en forme en 2020. Allons-y.”

Cela ne semble pas être une coïncidence si Sorbello et Calafiore semblent modifier leur contenu maintenant que 2020 a commencé. Pourraient-ils planifier un départ complet de The Challenge dans l’espoir que leur contenu de fitness puisse les soutenir? Nous ne sommes pas sûrs – et d’après ce que nous savons de Calafiore, nous doutons qu’il ait quitté la série sans gagner d’abord. Nous devrons attendre et voir ce qu’ils font, et s’ils sont encore ensemble, comme 2020 se poursuit.

