Cara Maria Sorbello et Paulie Calafiore voyagent ensemble aux Bahamas

Le défi de MTV est à la télévision depuis des décennies, et les téléspectateurs sont susceptibles de reconnaître bon nombre des mêmes concurrents au fil des ans. Cara Maria Sorbello est une joueuse polarisante connue pour sa personnalité originale et ses victoires au Challenge. Alors qu’elle est une force avec laquelle il faut compter pendant les éliminations, c’est maintenant la relation de Sorbello avec sa concurrente Paulie Calafiore qui a tous les yeux sur elle.

Sorbello et Calafiore semblaient être plus proches que jamais pendant War of the Worlds 2, mais leurs Instagram donnent des signaux mitigés. Bien qu’ils ne publient plus rarement les uns des autres, ils n’ont pas non plus annoncé de rupture. Et maintenant, ils postent tous les deux sur un voyage aux Bahamas – mais aucun d’eux n’a parlé de faire le voyage ensemble.

Cara Maria Sorbello et Paulie Calafiore n’ont posté aucune photo l’une de l’autre sur Instagram depuis des mois

Cara Maria Sorbello dirige une classe lors de «The Challenge XXX»: Ultimate Fan Experience | Lars Niki / . pour MTV

Compte tenu de ce que nous avons vu sur The Challenge, Sorbello et Calafiore semblent avoir une relation saine maintenant. Mais ça n’a pas toujours été facile. Alors qu’ils se sont rencontrés pour la première fois lors de The Challenge: Final Reckoning en 2018, il a été révélé plus tard que Calafiore avait une petite amie à l’époque. Entre sa petite amie, Danielle Maltby, se présentant à la presse, et Sorbello coincé au milieu, Sorbello et Calafiore se sont brièvement séparés.

Nous savons que Sorbello et Calafiore se sont remis ensemble, bien sûr. Et alors qu’ils étaient encore au stade de la lune de miel, ils ont fréquemment posté des photos les uns des autres sur Instagram et des vidéos les uns des autres sur leurs histoires Instagram.

Nous n’avons pas vu de photos de Sorbello et Calafiore ensemble sur Instagram depuis novembre 2019, cependant. Le 13 novembre, Sorbello a publié des photos d’eux deux pour célébrer l’anniversaire de Calafiore. Et le dernier message de Calafiore mettant en vedette Sorbello était de Halloween et publié le 6 novembre.

Les fans se demandent s’ils sont toujours ensemble

Comme Sorbello et Calafiore s’incluaient mutuellement dans une grande partie de leur activité sur les réseaux sociaux, les fans les ont interrogés tous les deux sur le statut de leur relation. Et on ne sait pas où en est le couple maintenant.

Sur la publication Instagram de Sorbello, un fan a demandé: «Je dirai que je suis plus confus avec vous deux que je ne l’étais auparavant. il est assez clair que vous vous êtes éloigné du public, mais je ne peux vraiment pas dire si vous êtes ensemble ou non. “

À cela, Sorbello a répondu qu’elle «n’était pas dans une relation ouverte». Et quand un autre fan a remis en question le statut de la relation de Sorbello, elle a donné une autre réponse ambiguë. «Nous sommes des personnalités publiques. Bien sûr, les gens veulent savoir. Nous avions l’habitude de mettre beaucoup de jolies choses mignonnes là-bas. Ça me manque aussi. C’est bon. Toutes les filles d’amour », a écrit la star du Challenge.

Ils ont tous deux posté des preuves sur Instagram qu’ils vont aux Bahamas

Cara Maria Sorbello de «The Challenge» en direction des Bahamas | Cara Maria Sorbello via Instagram Story

Les fans aimeraient savoir si Calafiore et Sorbello sont toujours ensemble. Et bien qu’ils ne publient toujours rien les uns sur les autres dans leurs publications Instagram, il semble qu’ils voyagent tous les deux aux Bahamas.

“Je vais directement aux Bahamas”, a partagé Calafiore sur son histoire Instagram le 21 janvier. “Et Dieu merci, j’ai fait ce travail afin d’avoir l’air quelque peu décent aux Bahamas.” Dans une partie ultérieure de son histoire Instagram, il a posté une vidéo de lui passant par la porte du salon Delta Sky Club.

Quant à Sorbello, elle publie également des articles sur ses voyages dans son histoire Instagram. «Merci Delta Skylounge», a-t-elle légendé une photo d’elle buvant ce qui semble être une boisson alcoolisée. Et elle a ensuite ajouté une autre photo d’elle sur son siège d’avion avec la légende: «Bahamas. Juste moi et mon sac à dos. “

Il est clair que Calafiore et Sorbello voyagent au même endroit. Mais ils ne se sont pas du tout montrés dans leurs histoires Instagram, ce qui semble étrange. Peut-être essaient-ils de garder leur relation hors des réseaux sociaux, mais les fans curieux veulent savoir quel est l’accord. J’espère que nous en apprendrons plus sur leur voyage bientôt.

