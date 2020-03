Cardi B a «un peu peur» du coronavirus

2020-03-11 11:30:04

Le rappeur de “Bodak Yellow” Cardi B dit qu’elle est “un peu effrayée” à propos de l’épidémie de coronavirus en cours dans une vidéo Instagram exagérée.

La star de 27 ans a abordé la propagation mondiale actuelle de la grippe dans une vidéo Instagram ironique alors qu’elle publiait un cri aux politiciens pour qu’ils prennent la question au sérieux.

Elle a déclamé dans le clip: “Gouvernement, laissez-moi vous dire quelque chose à toutes les mères, je ne sais pas à quoi sert ce coronavirus.

“Je ne comprends pas comment c’était de la merde de Wuhan, en Chine … Je ne vais pas jouer, une salope a peur. J’ai un peu peur.

“S ** t m’a fait paniquer … beaucoup d’entre vous, les putes, pensent que c’est une blague, comme je le pensais, non?”

Le hitmaker “ Bodak Yellow ” a même affirmé qu’elle avait commencé à accumuler des fournitures pour s’assurer qu’elle était prête.

Elle a légendé la vidéo: “Ya continue à jouer, je suis mortel F *** IN SCARED. Je fais le plein de nourriture (sic)”

Les commentaires de Cardi interviennent quelques heures à peine après la révélation du festival de musique et d’arts de Coachella Valley qui a été reporté à octobre en raison de l’épidémie.

Dans un communiqué, les organisateurs ont déclaré: “Sous la direction du comté de Riverside et des autorités sanitaires locales, nous devons malheureusement confirmer le rééchelonnement de Coachella et de Stagecoach en raison des préoccupations liées au COVID-19.

“Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prenons la sécurité et la santé de nos clients, du personnel et de la communauté très au sérieux. Nous exhortons tout le monde à suivre les directives et les protocoles mis en place par les responsables de la santé publique.

“Coachella aura désormais lieu les 9, 10 et 11 octobre et les 16, 17 et 18 octobre 2020. Stagecoach aura lieu les 23, 24 et 25 octobre 2020. Tous les achats pour les dates d’avril seront honorés pour le nouveau mois d’octobre Rendez-vous.

“Les acheteurs seront informés d’ici vendredi 13 mars sur la façon d’obtenir un remboursement s’ils ne peuvent pas y assister. Merci pour votre soutien continu et nous nous réjouissons de vous voir dans le désert cet automne.”

