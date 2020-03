Cardi B accuse les célébrités du coronavirus d’avoir semé la confusion

2020-03-25 17:30:07

Cardi B a accusé des célébrités de “semer la confusion” en révélant qu’elles avaient été testées positives pour le coronavirus.

La rappeuse de 27 ans s’est rendue sur Instagram Live mardi (24.03.20) pour avoir son mot à dire sur les stars qui ont révélé qu’elles avaient été testées positives pour le virus, notamment Tom Hanks et Rita Wilson, Idris Elba et Olga Kurylenko.

Référençant le fait que certains des transporteurs de célébrités ont déclaré qu’ils ne présentaient aucun symptôme, Cardi a déclaré: “Je veux que ces célébrités sachent, la confusion que le grand public a … si une célébrité dit que je n’ai pas aucun symptôme … mais je suis allé me ​​faire tester et je suis devenu positif, cela cause de la confusion. Cela fait que les gens se disent: “Attendez une minute, je suis sorti … je pourrais l’avoir. J’ai peur!”

“Le coronavirus est bien réel. Tout d’abord. Beaucoup de célébrités, vous avez le luxe de payer 34 000 $, ou quel que soit le f ** k qu’il en coûte pour se faire tester et traiter. Beaucoup de gens ne le font pas ** * ing ont cet argent. Certaines personnes n’ont même pas assez d’argent pour se payer des soins de santé. Et j’ai l’impression que tout ça, pour les traitements contre les coronavirus, pour les tests, j’ai l’impression que le gouvernement devrait prendre ça ** t, facturez cela au jeu, et ne facturez pas les gens pour cela. ”

Aux États-Unis, les autorités proposent actuellement des tests aux personnes de 40 à 60 ans qui ont un rhume, mais elles doivent attendre quatre jours pour obtenir les résultats, ce qui met en colère Cardi.

Le hitmaker ‘Bodak Yellow’ a déclaré: “Si vous êtes positif pour le coronavirus, ils vous diront de mettre en quarantaine dans votre maison et de revenir si votre fièvre monte à 100 et quelques degrés s ** t (Fahrenheit). Je n’ai pas l’impression que c’est droite.”

